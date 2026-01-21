Τροφές και καθημερινές συνήθειες που θαμπώνουν τα δόντια και χαλούν το χαμόγελο

Με το πέρασμα του χρόνου τα δόντια τείνουν να κιτρινίζουν, ακόμη κι όταν ακολουθείται βασική στοματική υγιεινή. Στον αποχρωματισμό συμβάλλουν τόσο παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν, όπως η ηλικία, όσο και στοιχεία που σχετίζονται με τις καθημερινές μας επιλογές, τον τρόπο ζωής και τη διατροφή. Το σμάλτο, δηλαδή η εξωτερική επιφάνεια των δοντιών, είναι πορώδες υλικό και έχει την ικανότητα να απορροφά διάφορες ουσίες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λεκέδες και αλλοιώσεις στο χρώμα.

Δες ποιες τροφές και συνήθειες επιβαρύνουν περισσότερο το χαμόγελό σου και πώς μπορείς να τις περιορίσεις.