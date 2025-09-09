Ποια ευρωπαϊκή χώρα απαγορεύει το κάπνισμα σε παραλίες, στάδια και καφέ

Το μεγάλο βήμα απέναντι στο κάπνισμα ετοιμάζεται να κάνει η Ισπανία με την κυβέρνηση να καταθέτει σχέδιο νόμου που απαγορεύει τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το Reuters, η απαγόρευση θα ισχύει σε παραλίες, τραπεζοκαθίσματα μπαρ και εστιατορίων, στάσεις λεωφορείων, στάδια και υπαίθριες συναυλίες. Το σχέδιο εγκρίθηκε σήμερα (9/9) από το υπουργικό συμβούλιο και μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση πριν κατατεθεί στη Βουλή.



«Πάντα βάζουμε τη δημόσια υγεία πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Όλοι έχουν δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα», δήλωσε η υπουργός Υγείας, Mónica García, υπογραμμίζοντας ότι το κάπνισμα παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα.

Το πρώτο βήμα

Η Ισπανία έχει ήδη απαγορεύσει το κάπνισμα σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους από το 2005, όμως τα υπαίθρια τραπεζοκαθίσματα αποτελούν μέχρι σήμερα «άβατο» για τους αντικαπνιστικούς νόμους. Το νέο πλαίσιο έρχεται να αλλάξει αυτή την κουλτούρα, αγγίζοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ισπανικής καθημερινότητας.

Θεριακλήδες ένας στους τέσσερις Ισπανούς

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, ενώ ένας στους τέσσερις Ισπανούς καπνίζει σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στους ανηλίκους – με κυβερνητική έρευνα του 2023 να δείχνει ότι το 55% των εφήβων 14-18 ετών έχει δοκιμάσει.



Η πρόταση περιλαμβάνει και αυστηρούς περιορισμούς στη διαφήμιση καπνικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, καθώς και την πλήρη απαγόρευση κατανάλωσης από ανηλίκους.

Μεγαλώνει η λίστα

Παρόμοια βήματα έχουν γίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: η Σουηδία έχει απαγορεύσει το κάπνισμα σε βεράντες μπαρ, ενώ η Γαλλία και το Βέλγιο το έχουν περιορίσει σε χώρους όπως πάρκα και παραλίες.



Το αν τελικά η Ισπανία θα καταφέρει να αλλάξει τόσο ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών της, μένει να φανεί στη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει.