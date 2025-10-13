«Φωτιά» στα τσιγάρα: Εκτόξευση τιμών έως 7 ευρώ το πακέτο από το 2028

Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος για νέες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων, καθώς η Κομισιόν βάζει μπρος τα σχέδια για αναθεώρηση της Οδηγίας που καθορίζει τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε στο τελευταίο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), προβλέπεται άλμα 139% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από το 2028 – στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 ευρώ σήμερα.

Με απλά λόγια, ένα πακέτο 20 τσιγάρων που σήμερα κοστίζει περίπου 4,60 ευρώ στην Ελλάδα, θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 7 ευρώ, εκτός αν οι καπνοβιομηχανίες απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης. Ήδη, οι φόροι αντιστοιχούν στο 81,3% της τιμής (περίπου 3,74 ευρώ ανά πακέτο).

Αυξήσεις και στα θερμαινόμενα – «φωτιά» και τα ηλεκτρονικά

Η πρόταση της Κομισιόν δεν αφήνει στο απυρόβλητο ούτε τα θερμαινόμενα τσιγάρα ούτε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα .

O ΕΦΚ στα θερμαινόμενα θα αυξηθεί σταδιακά από 88 σε 155 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια.

Για τα υγρά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, από 10 λεπτά ανά ml σήμερα, ο φόρος θα «εκτοξευθεί» στα 36 λεπτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλείται το αμετάβλητο πλαίσιο των τελευταίων 15 ετών και –όπως τονίζει– την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας υγείας. Όμως πίσω από την επιχειρηματολογία αυτή, δεν λείπει και η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Τι ισχύει σήμερα – Η Ελλάδα πάνω από τα ελάχιστα όρια

Με βάση το ισχύον καθεστώς, κάθε κράτος–μέλος της Ε.Ε. οφείλει να επιβάλλει ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) τουλάχιστον 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, που να αντιπροσωπεύει το 60% της μέσης λιανικής τιμής πώλησης.

Στην πράξη, σχεδόν καμία χώρα δεν μένει στα ελάχιστα αυτά όρια. Ιρλανδία, Γαλλία και Ολλανδία έχουν υπερδιπλάσιο φόρο, αλλά αντιμετωπίζουν έντονο λαθρεμπόριο καπνικών.

Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από τα κατώτατα επίπεδα, στα 117,50 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, με κρατικά έσοδα άνω των 2,3 δισ. ευρώ από τη φορολογία καπνού, βάσει των στοιχείων της Κομισιόν.

Πιερρακάκης: «Προσοχή στο σοκ και στο λαθρεμπόριο»

Στην τελευταία συνεδρίαση του ECOFIN, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ζήτησε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο, προειδοποιώντας πως μια απότομη αύξηση των φόρων θα προκαλέσει σοκ στην αγορά και στους καταναλωτές.

Παράλληλα, ανέδειξε τον κίνδυνο έκρηξης του λαθρεμπορίου, καθώς οι υπερβολικές επιβαρύνσεις ευνοούν τα διεθνή κυκλώματα παράνομου εμπορίου.

H KPMG καταγράφει πτώση στο παράνομο εμπόριο

Η ετήσια Έκθεση της KPMG για το 2024 δείχνει ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στη χώρα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Το ποσοστό τους υποχώρησε στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης, από 23,7% το 2023.

Παρά τα 2,5 δισ. παράνομα τσιγάρα που κυκλοφόρησαν, τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία περιορίστηκαν στα 438 εκατ. ευρώ, έναντι άνω των 620 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Η νέα οδηγία της Κομισιόν για τα καπνικά προϊόντα αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις – όχι μόνο από τη βιομηχανία, αλλά και από εκατομμύρια καπνιστές που βλέπουν το πακέτο να μετατρέπεται σε… είδος πολυτελείας.