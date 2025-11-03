Κόψε το τσιγάρο και θα δεις διαφορά στη σκέψη σου και στη μνήμη, λέει μελέτη

Το να διακόψεις το κάπνισμα δεν είναι μόνο θέμα υγείας της καρδιάς και των πνευμόνων. Νέα μεγάλης κλίμακας έρευνα δείχνει ότι η διακοπή της συνήθειας ακόμη και μετά τα 40, συμβάλλει σε πιο «καθαρό» μυαλό και καλύτερη μνήμη σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Lancet Healthy Longevity η διακοπή του καπνίσματος φαίνεται να δίνει στον εγκέφαλο μια παράταση ζωής.

Τι δείχνει η έρευνα

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, oι επιστήμονες παρακολούθησαν χιλιάδες ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και για σχεδόν δύο δεκαετίες. Συγκέντρωσαν δεδομένα για τις γνωστικές τους επιδόσεις – από απλές δοκιμασίες μνήμης μέχρι τεστ λεκτικής ευχέρειας. Το εντυπωσιακό εύρημα; Εκείνοι που κατάφεραν να κόψουν το κάπνισμα εμφάνισαν πιο αργό ρυθμό εξασθένησης της μνήμης και διατήρησαν καλύτερη ικανότητα παραγωγής λέξεων. Ακόμη και άτομα που είχαν καπνίσει για δεκαετίες είδαν όφελος μετά τη διακοπή.

Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στη σύγκριση ανθρώπων με παρόμοιο υπόβαθρο: ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση και αρχική νοητική επίδοση. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες είχαν εγκαταλείψει το κάπνισμα μέσα στην περίοδο παρακολούθησης. Στην αρχή, όλοι είχαν αντίστοιχη πτώση στη μνήμη και στη σκέψη. Όμως με την πάροδο των χρόνων, φάνηκε ότι όσοι σταμάτησαν να καπνίζουν «γερνούσαν» νοητικά με πιο αργό ρυθμό.

Πώς το κάπνισμα επηρεάζει τον εγκέφαλο

Γιατί όμως το τσιγάρο επηρεάζει τον εγκέφαλο; Ο καπνός είναι γεμάτος ουσίες που προκαλούν φλεγμονή και φθορά στα αγγεία. Όταν αυτά επηρεάζονται, ο εγκέφαλος τροφοδοτείται λιγότερο με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Με απλά λόγια, το συνεχές κάπνισμα κουράζει και επιβαρύνει τον εγκέφαλο, επιταχύνοντας τη γήρανσή του. Όταν όμως σταματήσει κανείς, ο οργανισμός έχει την ευκαιρία να «ανασάνει» και να επιδιορθώσει μέρος της ζημιάς. Τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία ανάκαμψης φαίνεται να λειτουργεί τόσο στη μέση ηλικία όσο και αργότερα.

Γιατί αξίζει η προσπάθεια

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και λίγοι μήνες καθυστέρησης στην έκπτωση μνήμης κάθε χρόνο, σε βάθος δεκαετίας, μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε έναν ηλικιωμένο που διατηρεί την ικανότητα του να εξυπηρετεί τον εαυτό του και έναν που χρειάζεται βοήθεια.

Το ζήτημα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς την παγκόσμια αύξηση των περιστατικών άνοιας. Με τα συστήματα υγείας να πιέζονται και τις οικογένειες να παλεύουν με τις απαιτήσεις φροντίδας, ακόμη και μικρή καθυστέρηση στην εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να ανακουφίσει τεράστια βάρη. Και όλα αυτά μέσω μιας προσωπικής απόφασης που μπορεί να παρθεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Πέρα από την καθαρά επιστημονική διάσταση, η έρευνα στέλνει και ένα πιο απλό μήνυμα: πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία καπνιστές πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσουν να κόψουν το τσιγάρο. Όμως τα δεδομένα το διαψεύδουν. Η βελτίωση δεν αφορά μόνο το να αναπνέει κανείς καλύτερα ή να έχει λιγότερες πιθανότητες για καρδιακό επεισόδιο. Αφορά και το να θυμάται πρόσωπα, ιστορίες, γεγονότα· να έχει καθαρή σκέψη και ενεργό μυαλό, να συμμετέχει στη ζωή χωρίς νοητική υστέρηση.