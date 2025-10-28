Η νέα τάση στην ομορφιά: Γιατί όλοι μιλούν για τη θεραπεία με εξωσώματα

Η τελευταία «τρέλα» της βιομηχανίας καλλυντικών ακούει στο όνομα εξωσώματα. Αυτά τα απειροελάχιστα νανοσωματίδια, που κάποτε θεωρούνταν απλώς υποπροϊόντα των κυττάρων, παρουσιάζονται πλέον ως το μέλλον της αντιγήρανσης και της αναζωογόνησης του δέρματος. Ονομάζονται και «αγγελιοφόροι των κυττάρων», αφού μεταφέρουν πρωτεΐνες, λιπίδια και γενετικό υλικό όπως mRNA και microRNA, λειτουργώντας σαν «κλειδιά» που ενεργοποιούν την κυτταρική ανανέωση.



Δείτε πώς λειτουργεί αυτή η καινοτόμος θεραπεία, ποια είναι τα οφέλη της αλλά και ποια ερωτήματα εγείρει για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της.