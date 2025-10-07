Τα στίγματα και όχι η κιτρινίλα στα δόντια «χαλάνε» τις φωτογραφίες στο Instagram, λέει μελέτη

Όταν οι νέοι χαμογελούν δεν σκέφτονται αν τα δόντια τους είναι υπερβολικά λευκά, ή υπερβολικά κίτρινα, αλλά πιο συχνά αν έχουν ομοιόμορφο χρώμα. Αυτό αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα στη Σουηδία που δημοσιεύεται στο περιοδικό Acta Odontologica Scandinavica. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους νέους είναι οι λεκέδες ή τα στίγματα στην επιφάνεια των δοντιών και όχι η έλλειψη της λευκότητας που βλέπουμε στις διαφημίσεις. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη κλήθηκαν να αξιολογήσουν φωτογραφίες με διάφορες ατέλειες και σχεδόν όλοι κατέληξαν πως ένα σκούρο ή λευκό σημάδι τραβάει περισσότερο την προσοχή.

Το μέγεθος και η ένταση των στιγμάτων

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, στην έρευνα πήραν μέρος πάνω από 2.000 άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών. Η πλειονότητα ήταν γυναίκες και οι μισοί ζούσαν σε μεγάλες πόλεις. Όλοι κλήθηκαν να δουν φωτογραφίες μπροστινών δοντιών με διαφορετικού τύπου αλλοιώσεις, από λευκά στίγματα μέχρι κηλίδες που οφείλονται σε φθορές του σμάλτου. Στη συνέχεια τα κατέταξαν σε μια κλίμακα από «πολύ άσχημο» έως «πολύ καλό». Οι απαντήσεις έδειξαν πως το μέγεθος και η ένταση του λεκέ έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην αρνητική στάση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένη με το χρώμα των δικών της δοντιών. Περίπου το 77% δήλωσε πως δεν έχει σοβαρό πρόβλημα, αν και περισσότερες γυναίκες σε σχέση με άνδρες είχαν δοκιμάσει κάποια μορφή λεύκανσης. Όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν οι συμμετέχοντες, τόσο πιο πιθανό ήταν να έχουν εμπειρία από τέτοιες θεραπείες, αφού στη Σουηδία η λεύκανση δεν επιτρέπεται κάτω των 18 ετών. Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό νέων ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται πως έχει ένα σημάδι σε μπροστινό δόντι, και οι μισοί από αυτούς δήλωσαν ότι θα ήθελαν να το διορθώσουν.

Χειρότερη όλων η φθορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι σχεδόν χαρακτήρισαν τουλάχιστον μία φωτογραφία αντιαισθητική, ενώ ο πιο απορριπτέος τύπος ήταν τα καφέ σημάδια λόγω φθοράς από φθόριο. Αμέσως μετά ακολουθούσαν τα μεγάλα λευκά στίγματα και οι ανομοιομορφίες στο σμάλτο. Ελάχιστοι είχαν αρνητικά σχόλια για οδοντοστοιχίες χωρίς εμφανή προβλήματα, κάτι που δείχνει πως η πραγματική «παγίδα» για την εμφάνιση δεν είναι η απόχρωση καθαυτή, αλλά η έλλειψη ομοιομορφίας.

Όταν οι ερευνητές ζήτησαν να συγκριθεί άμεσα τι έχει μεγαλύτερη σημασία – η λευκότητα ή η ομοιομορφία – το αποτέλεσμα ήταν σαφές: η ομοιομορφία του χρώματος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, με τους νέους να προτιμούν καθαρά και ομοιόμορφα δόντια αντί για υπερβολικά λευκά. Η προτίμηση αυτή φάνηκε να ισχύει ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή τόπο διαμονής. Οι ίδιοι οι επιστήμονες τόνισαν ότι ένα χαμόγελο χωρίς στίγματα αυξάνει την αυτοπεποίθηση και βοηθά στη θετική εικόνα προς τους άλλους.

Η πίεση των κοινωνικών δικτύων

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι τα ευρήματα συνδέονται άμεσα με την πίεση που νιώθουν οι νέοι στα κοινωνικά δίκτυα για «τέλειες» εμφανίσεις. Πολλοί καταφεύγουν σε ειδικούς για θεραπείες, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι δεν ταιριάζουν όλες οι λύσεις σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, οι λεκέδες από φθόριο ή από φτωχή υγιεινή χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Επίσης, η υπερβολική λεύκανση μπορεί να δώσει ένα αφύσικο, σχεδόν τεχνητό αποτέλεσμα που δύσκολα αντιστρέφεται.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι πως το πιο όμορφο χαμόγελο δεν είναι απαραίτητα το πιο λευκό, αλλά το πιο φυσικό και ομοιόμορφο. Οι οδοντίατροι, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στη διόρθωση των λεκέδων και στη διατήρηση ενός υγιούς χρώματος, αντί να κυνηγούν την υπερβολική λευκότητα. Για το κοινό, το συμπέρασμα είναι ενθαρρυντικό: δεν χρειάζεται να αποκτήσει κανείς «χολιγουντιανό» χαμόγελο για να είναι ελκυστικός· αρκεί ένα χαμόγελο χωρίς στίγματα που αποπνέει φυσικότητα και αυτοπεποίθηση.