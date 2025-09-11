Απίστευτη ανακάλυψη: Η τακτική φροντίδα των δοντιών προστατεύει από το έμφραγμα

Παραδοσιακά, η στεφανιαία νόσος θεωρούνταν κυρίως αποτέλεσμα της οξείδωσης της «κακής» LDL χοληστερίνης, η οποία προσκολλάται στα τοιχώματα των αρτηριών προκαλώντας φλεγμονή και σταδιακή συσσώρευση πλάκας. Η ρήξη της πλάκας προκαλεί σχηματισμό θρόμβου, που μπορεί να επιφέρει απόφραξη αρτηρίας, οδηγώντας σε έμφραγμα. Ωστόσο, η πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς σε ιστούς αρτηριών ανιχνεύθηκαν και βακτήρια που κανονικά ζουν στη στοματική κοιλότητα.

Τα βακτήρια που βρέθηκαν στις αρτηρίες

Ερευνητές από τη Φινλανδία και τη Βρετανία, διαβάζουμε στο IFL Science, εντόπισαν γενετικό υλικό από βακτήρια του στόματος μέσα σε αθηρωματικές πλάκες ασθενών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μικροβιακές λοιμώξεις ίσως συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση εμφράγματος. Συγκεκριμένα, από δείγματα 217 ασθενών βρέθηκε DNA βακτηρίων που ανήκουν σε ομάδες κοινών μικροοργανισμών του στόματος. Κυριότερα εντοπίστηκαν βακτήρια της ομάδας viridans, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θεωρούνται αβλαβή, καθώς και άλλα είδη όπως το Porphyromonas gingivalis και το Fusobacterium nucleatum, τα οποία σχετίζονται με ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Ακόμη, ανιχνεύτηκαν μικρότερες ποσότητες αναπνευστικών παθογόνων, όπως το Chlamydia pneumoniae, δείχνοντας ότι η παρουσία τους δεν είναι τυχαία.

Πώς οι λοιμώξεις ενεργοποιούν τα μικρόβια

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα μικρόβια αυτά δεν ήταν ενεργά, αλλά παγιδευμένα σε βιοφίλμ, μια μορφή «κοινοτήτων» βακτηρίων που παράγουν προστατευτικό στρώμα για να επιβιώσουν απέναντι στο ανοσοποιητικό σύστημα και τα αντιβιοτικά. Με ειδικές μεθόδους ανοσοανίχνευσης, το βιοφίλμ βρέθηκε μέσα στις πλάκες και στους ιστούς των αρτηριών, γεγονός που δείχνει ότι τα βακτήρια μπορούν να εγκαθίστανται για χρόνια χωρίς να προκαλούν εμφανή συμπτώματα.

Όμως, όταν ο οργανισμός δεχτεί πίεση, για παράδειγμα λόγω μιας ιογενούς λοίμωξης όπως η γρίπη ή η πνευμονία, τα βακτήρια μπορεί να «ξυπνήσουν», να πολλαπλασιαστούν και να πυροδοτήσουν έντονη φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της πλάκας και σχηματισμό θρόμβου, που με τη σειρά του προκαλεί έμφραγμα. Η υπόθεση αυτή ίσως εξηγεί γιατί άτομα που περνούν λοιμώξεις του αναπνευστικού φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Οι επικεφαλής της μελέτης τονίζουν ότι αν και εδώ και δεκαετίες υπάρχει υποψία για τον ρόλο των βακτηρίων στη στεφανιαία νόσο, τα ευρήματα αυτά αποτελούν πιο άμεση και απτή απόδειξη. Η παρουσία DNA από στοματικά βακτήρια μέσα στις αρτηρίες υποδεικνύει έναν μηχανισμό που ξεπερνά τη συνηθισμένη εξήγηση της χοληστερίνης.

Η στοματική υγιεινή ως ασπίδα για την καρδιά

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να κατανοηθεί πώς ακριβώς τα βακτήρια μεταφέρονται και παραμένουν στις αρτηρίες και αν η καταπολέμησή τους μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δείχνουν πως η πρόληψη ίσως δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της πίεσης και της χοληστερίνης, αλλά μπορεί να σχετίζεται και με την καθημερινή στοματική υγιεινή.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of the American Heart Association, η τακτική φροντίδα των δοντιών και των ούλων δεν χαρίζει μόνο φρέσκια αναπνοή, αλλά πιθανόν να λειτουργεί και ως προστατευτικό μέτρο για την καρδιά. Η επιστημονική κοινότητα αρχίζει να συνδέει ολοένα και περισσότερο την υγεία του στόματος με την καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για την κατανόηση και την πρόληψη των εμφραγμάτων.