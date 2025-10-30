Πώς το «βιολογικό ρολόι» επηρεάζει την υγεία σου

Όταν ο κιρκάδιος ρυθμός –το φυσικό εσωτερικό ρολόι του οργανισμού– απορρυθμίζεται, αυξάνεται ο κίνδυνος για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Παράγοντες όπως η εργασία σε βάρδιες, οι ασταθείς ώρες ύπνου και φαγητού, αλλά και η χρήση τεχνητού φωτισμού τη νύχτα, διαταράσσουν αυτή την ευαίσθητη ισορροπία και επηρεάζουν την υγεία σε βάθος χρόνου.

Δες πώς μπορείς να προστατεύσεις το βιολογικό ρολόι και να θωρακίσεις την καρδιά σου.

