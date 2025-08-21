Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» - Θρήνος για τον Frank Caprio

Έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη (20/8) ένας Αμερικανός δικαστής, ο οποίος είχε γίνει viral σε ολόκληρο τον πλανήτη με βίντεο που απεικόνιζαν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια του στη δικαστική αίθουσα.

Ο λόγος για τον Φρανκ Κάπριο (Frank Caprio), ο οποίος ήταν δικαστής σε δικαστήριο στο Providence της πολιτείας του Ρόουντ Άιλαντ για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Έγινε γνωστός ως ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο», όπως μεταδίδει το NBC, με βίντεο που τον έδειχναν να απονέμει χαμογελαστός δικαιοσύνη με το πνεύμα και όχι με το γράμμα του νόμου να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στα social media.

Ο Frank Caprio / Φωτ.: IMAGO

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, καθώς είχε αποσυρθεί το 2023, καταγράφηκαν στην τηλεοπτική σειρά Caught In Providence.

Με μια ανάρτηση την Τετάρτη η σελίδα του στο Instagram, η οποία είχε 3,2 εκατομμύρια ακολούθους, ανακοίνωσε ότι ο Frank Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών «μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».

Ανέφερε ότι ήταν «αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο την προηγούμενη μέρα, λέγοντας: «Δυστυχώς, είχα μια αναστάτωση, είμαι πίσω στο νοσοκομείο τώρα και έρχομαι ξανά σε εσάς ζητώντας σας να με θυμάστε για άλλη μια φορά στις προσευχές σας».

Φωτ.: Instagram

Τα βίντεο που τον έκαναν διάσημο

Σε ένα δημοφιλές βίντεο, ο Frank Caprio είχε απορρίψει μια κλήση για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που είχε δοθεί σε έναν μπάρμαν, ο οποίος πέρασε με κόκκινο φανάρι, καθώς έβγαζε λιγότερα από 4 δολάρια (2,97 λίρες) την ώρα.

Ένας άλλος τον είδε να ακούει με συμπόνια μια γυναίκα, της οποίας ο γιος είχε σκοτωθεί, προτού απορρίψει τις κλήσεις και τα πρόστιμα της, τα οποία είχαν συνολικά φτάσει τα 400 δολάρια (297 λίρες).

Ο Κάπριο χρησιμοποίησε επίσης τη φήμη του για να μιλήσει ανοιχτά για την ανισότητα στο δικαστικό σύστημα.

«Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, απέτισε φόρο τιμής στη «ζεστασιά και τη συμπόνια» του.

«Ήταν κάτι περισσότερο από ένας νομικός - ήταν ένα σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη μετριάζεται από την ανθρωπιά», είπε.