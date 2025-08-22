«Σας ζητώ να με θυμάστε στις προσευχές σας» - Συγκινεί η τελευταία ευχή του δικαστή Frank Caprio

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αμερικανού δικαστή Frank Caprio, που έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αποφάσεων στο δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ για τον βαθιά ανθρώπινο λόγο του, καθώς και για την επιείκεια που έδειχνε σε πολίτες που ήταν αντιμέτωποι με μικρές παραβάσεις. Ο Caprio πάλευε επί χρόνια με τον καρκίνο του παγκρέατος και είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές.



Μόλις μία ημέρα πριν φύγει από τη ζωή, απηύθυνε μέσω social media, μήνυμα στους χιλιάδες ακολούθους του, ζητώντας για ακόμη μία φορά να προσευχηθούν γι' αυτόν. «Πέρυσι σας ζήτησα να προσευχηθείτε για μένα και είναι ξεκάθαρο ότι το κάνατε, γιατί πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς είχα μια υποτροπή και επέστρεψα στο νοσοκομείο. Σας ζητώ να με θυμάστε ξανά στις προσευχές σας. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη της προσευχής. Νομίζω ότι ο Παντοδύναμος μας προσέχει, οπότε σας παρακαλώ να με θυμηθείτε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο λατρεμένος δικαστής

Ο Frank Caprio ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός στο κοινό για την ευγένεια και το χιούμορ του, ιδιαίτερα στον χειρισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ακόμα και μετά την αποχώρησή του συνέχισε να ανεβάζει βίντεο από τις δίκες στο YouTube. Το 2025 κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά του.



Τα αποσπάσματα της εκπομπής του ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο προβολές στα social media.

«Η φράση "Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους" αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είχε πει ο ίδιος σε βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».



Η οικογένειά του τον περιέγραψε «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο», ενώ πρόσθεσε: «Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Κάπριο άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο. Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

