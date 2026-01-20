Ιατρική επιτυχία στη Λάρισα: Σώθηκε μωρό μόλις 600 γραμμαρίων με πρόβλημα στο μάτι

Ένα «θαύμα» της επιστήμης έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της Ελένης Παπαγεωργίου, Επίκουρης Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χειρουργού οφθαλμίατρου/παιδοφθαλμίατρου, η οποία μαζί με την ομάδα της είχαν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ένα βρέφος που διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Όπως γράφει το onlarissa, το μωράκι που γεννήθηκε πολύ πρόωρα και ζύγιζε μόλις 600 γραμμάρια διακομίστηκε με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς επί εδάφους αμφιβληστροειδοοάθειας της προωρότητας (ROP) και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Δείτε την ανάρτηση:

«Εξαιρετικά πρόωρο νεογνό βάρους 600 μόλις γραμμαρίων, διακομίστηκε από νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς επί εδάφους αμφιβληστροειδοοάθειας της προωρότητας (ROP) και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο κέντρο μας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξειδικευμένης χειρουργικής αντιμετώπισης και – κυρίως – της στενής διεπιστημονικής συνεργασίας των κάτωθι:



Σοφία Ανδρούδη – Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Παπαγεωργίου Ελένη – Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

στις Νεογνολόγους κα Γουδεσίδου Μαρία και κα Καφφέ Κατερίνα

καθώς και στην ομάδα των Αναισθησιολόγων κ. Πράτσα και κ. Αρναούτογλου

που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιστατικού.



Η φροντίδα των πιο ευάλωτων ασθενών απαιτεί γνώση, εμπειρία και ολιστική προσέγγιση».