Άργος: Το «άβατο» της ανομίας και η λαϊκή που θύμισε Βηρυτό

Το Σάββατο στο Άργος χάθηκε και η τελευταία ψευδαίσθηση ασφάλειας. Οι πυροβολισμοί ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά, στην καρδιά της Λαϊκής Αγοράς, δεν ήταν απλώς μια «παρεκτροπή» για έναν αρραβώνα, αλλά η ωμή επιβεβαίωση ότι η πόλη έχει μετατραπεί σε πεδίο βολής, όπου ο καθένας οπλοφορεί και λύνει τις διαφορές του χωρίς να υπολογίζει τίποτα.

Ας μη γελιόμαστε και ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που είδαμε στο βίντεο – ντοκουμέντο του anagnostis.org δεν ήταν μια τυχαία στιγμή έντασης.

Διαβάστε περισσότερα για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, που δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ορέξεις και τα οικογενειακά συμβούλια καμιάς ομάδας που αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει τους κανόνες της οργανωμένης κοινωνίας.