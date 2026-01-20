Απάτη με «βλάβη της ΔΕΗ» στην Επίδαυρο: Τι να προσέχετε

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο στην Αργολίδα, όμως η επιμονή και η προετοιμασία των δραστών στην Επίδαυρο δείχνουν ότι έχουν μελετήσει καλά τους στόχους τους πριν χτυπήσουν το κουδούνι.

H εμφάνιση υποτιθέμενων υπαλλήλων της ΔΕΗ στην Επίδαυρο τις τελευταίες ημέρες έχει θέσει σε συναγερμό την τοπική κοινωνία. Οι δράστες χρησιμοποιούν ως πρόσχημα μια δήθεν επείγουσα ζημιά στο δίκτυο κοντά στην κατοικία, απαιτώντας την είσοδό τους στο σπίτι για να «ελέγξουν» τον πίνακα ή τις ηλεκτρικές συσκευές.

