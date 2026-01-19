Βίντεο ντοκουμέντο: Καρέ-καρέ η στιγμή που βγαίνουν τα όπλα στο Άργος

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει ο anagnostis.org ένα βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι κάτοικοι του Άργους το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026.

Το αποκαλυπτικό οπτικοακουστικό υλικό επιβεβαιώνει πλήρως τις μαρτυρίες για σκηνές «γουέστερν» στην Πλατεία Δημοκρατίας όπου διεξάγεται η Λαϊκή Αγορά της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα για την κατάσταση στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς Άργους που είναι εκτός ελέγχου και δείτε το video με ένα αυτοκίνητο να κινείται απειλητικά και με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και εμβολισμούς πάνω στην Πλατεία.