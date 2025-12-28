Τα πρώτα δείγματα για τον θάνατο των τεσσάρων άτυχων ορειβατών στα Βαρδούσια - Πώς τους εντόπισαν

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο χωριό Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας για τον τραγικό χαμό των τεσσάρων νεαρών ορειβατών οι οποίοι πέθαναν κατά τη διάρκεια του αγαπημένου τους αθλήματος.

Συγκεκριμένα, οι τρεις άνδρες και η μια γυναίκα αποφάσισαν να ανέβουν τα Βαρδούσια Όρη με σκοπό να φτάσουν στην κορυφογραμμή Κόρακας. Ωστόσο, 200 μέτρα πριν, μια αιφνιδιαστική χιονοστιβάδα τους έκοψε το νήμα της ζωής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα των 4 με επικεφαλής τον Γιώργο Δ., που ζούσε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, ξεκίνησαν ξημερώματα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία και όχι από χτυπήματα γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 4 ορειβάτες, ο Γιώργος Δ., ο Κωνσταντίνος Π., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ., θάφτηκαν κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν έπεσαν από κάποιο ύψωμα στο δύσβατο μονοπάτι στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Ξεκίνησαν με καλό καιρό - Τους βρήκαν χάρη στα smartwatches

Ο καιρός φαινόταν αίθριος χωρίς δείγμα για καταιγίδα ή σφοδρή χιονοθύελλα. Έτσι εφοδιάστηκαν με τα απαραίτητα και ξεκίνησαν την ανάβαση. Ωστόσο, κάποια στιγμή ο καιρός άρχισε να αλλάζει. Οι ίδιοι δεν εκτίμησαν σωστά το χιονόνερο που έπεφτε και συνέχισαν την πορεία τους.

Λίγα μέτρα πιο πάνω το χιονόνερο μετετράπη σε χιονόπτωση με αποτέλεσμα η ανάβαση να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Σε αυτό το σημείο και άγνωστο για ποιο λόγο η παρέα των 4 πήρε μια μοιραία απόφαση και επέλεξε να συνεχίσει την ανάβαση.

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση οι σοροί των 4 μεταφέρθηκαν στην Ιτέα και από εκεί σε νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τους. Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εικάζεται ότι πέθαναν από ασφυξία κάτω από μέτρα χιόνι.

Καθώς ήταν θαμμένοι κάτω από το πυκνό χιόνι, ο εντοπισμός τους από τους διασώστες της ΕΜΑΚ πραγματοποιήθηκε μόνο χάρη στις συντεταγμένες που εντόπισαν από το έξυπνο ρολόι του ενός.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι από χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να είναι ήταν ασφυκτικός», ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

«Έφυγαν ακριβώς όπως ήθελαν»

«Λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές, εδώ στο βουνό» λέει ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών, ο οποίος σώθηκε από την τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, γιατί αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους φίλους του στο βουνό. Μια απόφαση, που του έσωσε τη ζωή…

Ήταν εκείνος που κάλεσε τις αρχές στη Φωκίδα, για να ενημερώσει ότι δεν μπορεί να βρει τους ορειβάτες φίλους του, που βρίσκονταν στα Βαρδούσια Όρη. «Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών» περιέγραψε ο ίδιος στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών».