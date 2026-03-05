Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0: Διπλασίασε τις νίκες της και «πέταξε» για τελικό (vids)

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ υπερασπίστηκε το σκορ (1-0) του πρώτου αγώνα και με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ στο 87' διπλασίασε τις νίκες (1-0) της κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, φτάνοντας δίκαια στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το ντέρμπι της χώρας των Βάσκων είχε έντονες μονομαχίες, πολύ πάθος, αλλά ελάχιστες αξιόλογες φάσεις. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη Μπιλμπάο στο «μηδέν» και τα κατάφεραν χάρη στην αμυντική τους προσήλωση, αλλά και την ικανότητά τους να διατηρούν την κατοχή, χωρίς να κάνουν λάθη.

Από την άλλη, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε επιχείρησε στα τελευταία λεπτά του αγώνα να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, ώστε να βρει το γκολ, που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά πέραν ενός σουτ του Μπερενγκέρ στο 73', δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη τελική ευκαιρία.

Στο 87ο λεπτό, ο Ογιαρθάμπαλ με πέναλτι έκανε το 1-0 για τη Σοσιεδάδ βάζοντας «ταφόπλακα» στα όνειρα της Μπιλμπάο και χαρίζοντας στους γηπεδούχους το εισιτήριο για τον τελικό.

Το πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού λίγο πριν τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έφτασε κοντά στο 1-0. Ο Γουίλιαμς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μπερενγκέρ κινήθηκε στο ύψος του πέναλτι και έπιασε την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε επιχείρησε να πιέσει ψηλά τη Σοσιεδάδ, που αν και αρχικά δυσκολεύτηκε να σπάσει τη ζώνη και να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, ισορρόπησε γρήγορα το ματς και απείλησε την εστία του Παντίγια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σολέρ στο 12'.

Τα επόμενα λεπτά κύλησαν χωρίς κάποια αξιόλογη τελική ευκαιρία. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, κρατώντας τη μπάλα και επιχείρησαν να πλησιάσουν τη μεγάλη περιοχή της Μπιλμπάο, δίχως όμως να φτάσουν κοντά στο 1-0.

Στο 36ο λεπτό, ο Ογιαρθάμπαλ βρήκε τον Γκέδες στο χώρο. Ο Πορτογάλος γύρισε συρτά στη μεγάλη περιοχή, όμως ούτε ο Σολέρ, αλλά ούτε και ο Μπαρενετσέα, που γλίστρησε μπόρεσαν να σπρώξουν τη μπάλα στα δίχτυα.

Έξι λεπτά αργότερα (42'), η Μπιλμπάο απάντησε στην... υποψία τελικής ευκαιρίας της Σοσιεδάδ, όμως ο τερματοφύλακας Μαρέρο μπλόκαρε εύκολα το σουτ του Μπερενγκέρ.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Γκέδες κατέβασε με το στήθος και εκτέλεσε από τα δεξιά, με τη μπάλα να καταλήγει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς να διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Οι δύο ομάδες έκλεισαν τους χώρους και παρά την κυριαρχία της Σοσιεδάδ στον άξονα, οι γηπεδούχοι δεν κατόρθωσαν να ανοίξουν το σκορ.

Η επανάληψη

Στο 58', η Σοσιεδάδ απείλησε έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, όμως η κεφαλιά του Γιον Μαρτίν πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, πάλι μετά από χτύπημα κόρνερ του Σολέρ από τα δεξιά, ο Ερέρα σηκώθηκε στη μεγάλη περιοχή και πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 73' ο Μπερενγκέρ με διαγώνιο σουτ απείλησε για το 1-0 της Μπιλμπάο, αλλά δε κατόρθωσε να στείλει τη μπάλα στην εστία.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα, η ομάδα του Βαλβέρδε προσπάθησε να βρει το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, όμως η άμυνα της Σοσιεδάδ δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, αποσοβώντας τον κίνδυνο.

Στο 84ο λεπτό, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε τη βούλα του πέναλτι, μετά από διπλό μαρκάρισμα στον Μαρίν, αλλά και τον Ερέρα. Ο Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ (87΄), στέλνοντας τον Παντίγια στην άλλη γωνία, με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ να πανηγυρίζουν έξαλλα, στήνοντας το δικό τους πάρτι στις εξέδρες του «Ανοέτα».

Οι γηπεδούχοι λίγο έλειψαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο παιχνίδι, όμως η κεφαλιά του Όσκαρσον στις καθυστερήσεις κατέληξε στο δοκάρι.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι τη λήξη και η Ρεάλ Σοσιεδάδ «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό της Σεβίλλης, όπου θα συναντήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Κυπέλλου Ισπανίας.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ρεάλ Σοσιεδάδ: Μαρέρο, Αραμπούρου, Γκορότσα, Θουμπελδία, Μπαρενετσέα (59' Μαρίν), Τουριέντες (59' Ερέρα), Ογιαρθάμπαλ, Γκέδες (82' Γουέσλεϊ), Σέρχιο Γκόμεζ, Σολέρ (83' Όσκαρσον), Μαρτίν.

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παντίγια, Βιβιάν, Παρέδες (67' Αρέσο), Λαπόρτ, Γιούρι, Ρέγκο (56' Ντε Γκαλαρέτα), Χαουρεγκιθάρ (82' Αρούτι), Σανσέτ (67' Ναβάρο), Μπερενγκέρ, Ινιάκι Γουίλιαμς, Γκουρουθέτα (82' Σεράνο).