ΠΑΟΚ - Άρης 3-1: «Ασπρόμαυρο» το ντέρμπι με υπογραφή βετεράνου Τάισον και Γιακουμάκη

Το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη είχε ένταση, ρυθμό και ξεκάθαρους πρωταγωνιστές. Τον Τάισον με ένα γκολ και κερδισμένο πέναλτι και τον Γιακουμάκη που επιβεβαίωσε και σήμερα την εξαιρετική του κατάσταση με δύο γκολ. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα, ελέγχοντας την κατοχή και δημιουργώντας συνεχώς φάσεις μπροστά από τον Διούδη, ενώ ο Άρης προσπάθησε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Η προσωρινή ισοφάριση στο 45’ από τον Γένσεν δεν άγχωσε τους γηπεδούχους, που με πέναλτι και γκολ του Γιακουμάκη στο φινάλε του πρώτου μέρους πήραν ξανά το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος, βρήκε ξανά δίχτυα με τον ίδιο παίκτη και διαχειρίστηκε άνετα το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια δίκαιη νίκη με 3-1.

Η παράσταση του Τάισον και το… θρίλερ πριν τη λήξη του ημιχρόνου

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος στην Τούμπα, επέβαλε το τέμπο και για μισή ώρα είχε το παιχνίδι απόλυτα στα μέτρα του, με κατοχή που άγγιζε το 80% και συνεχή πίεση στα καρέ του Άρη. Μεϊτέ και Γιακουμάκης είχαν τις πρώτες καλές στιγμές, όμως η τελική πάσα δεν έβγαινε μέχρι να μιλήσει ο Τάισον στο 28’, ο Βραζιλιάνος πήρε την απομάκρυνση του Άλβαρο και με υπέροχο γυριστό υπέγραψε το 1-0.



Κόντρα στη ροή, ο Άρης ισοφάρισε στο 45’ με κεφαλιά του Γένσεν, που εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Παβλένκα στο σουτ του Μόντσου. Όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στις καθυστερήσεις, ο Τάισον κέρδισε το πέναλτι από τον Διούδη (μία απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους φιλοξενούμενους) και ο Γιακουμάκης έκανε το 2-1 στο 45’+6’, κλείνοντας ένα πρώτο μέρος με 37χρονο Βραζιλιάνο να δίνει ξανά το παράδειγμα με πάθος και αυταπάρνηση.

Η φάση του πέναλτι/ ΙΝΤΙΜΕ

Το καθάρισε ο Γιακουμάκης με το ξεκίνημα της επανάληψης

Στο 48ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ έκανε τρία τα τέρματά του. Ο Ζίβκοβιτς, βρίσκοντας χώρο στη πλευρά του Φαντιγκά, έκανε μια παράλληλη μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Γιακουμάκης δεν αστόχησε με αριστερό πλασέ, γράφοντας το 3-1. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έφτασε πλέον τις 6 ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ ο Κρητικός φορ έχει ανεβάσει τα γκολ του σε 5, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο ρυθμός έπεσε στο επόμενο μισάωρο με μοναδικές αξιόλογες στιγμές δύο κακά τελειώματα του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή, πάνω στον Διούδη. Το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τους 32 βαθμούς και να συνεχίζει την... καταδίωξη του Ολυμπιακού.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (Καμαρά 80’), Μεϊτέ, Ιβανούσετς (Ντεσπόντοφ 66’), Τάισον, Ζίβκοβιτς (Κωνσταντέλιας 80’) , Γιακουμάκης (Μύθου 58’).



Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά (Παναγίδης 83’), Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (Ντουντού 46’), Γένσεν (Μιζαουί 89’), Πέρεθ (Γιαννιώτας 89’), Μορόν.