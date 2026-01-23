Ώρες αγωνίας για τον Λουτσέσκου: Στο νοσοκομείο υπό στενή παρακολούθηση ο πατέρας του, Μίρτσεα

Δυσάρεστα νέα για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς η είδηση για την εσπευσμένη εισαγωγή του πατέρα του, Μίρτσεα, σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης στο Βουκουρέστι, έχει σημάνει συναγερμό στην οικογένεια του Ρουμάνου προπονητή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο 80χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του από μια σοβαρή ίωση. Η κατάσταση της υγείας του δημιουργεί έντονες ανησυχίες, καθώς το ιστορικό του θρυλικού «Ιλ Λούτσε» είναι βεβαρημένο από προϋπάρχοντα καρδιακά προβλήματα, αλλά και από πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις στο ισχίο.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή όλων στρέφεται στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονική και ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του πατέρα του, εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου του Βορρά».