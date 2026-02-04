Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν, πέρασε μια περιπέτεια υγείας που όλα δείχνουν πως πλέον έχει τελειώσει.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ρουμανίας είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, και παρόλο που πήρε εξιτήριο την περασμένη εβδομάδα μετά από αρκετά προβλήματα που αντιμετώπισε λόγω κρυολογήματος που επιδεινώθηκε, έκανε ξανά εισαγωγή καθώς φαίνεται πως το πρόβλημα δεν ήταν απλά ένα κρυολόγημα. Το «golazo.ro» έγραψε ότι ο 80χρονος υποφέρει από μια σύνθετη, χρόνια, μακροχρόνια πάθηση, και ιατρικές πηγές το επιβεβαίωσαν το πρωί της Τρίτης (3/2) στο «GSP.ro» τονίζοντας: «Η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σοβαρή και παρακολουθείται συνεχώς».

Τις τελευταίες ώρες τα νεότερα είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς οι Ρουμάνοι αναφέρουν πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (6/2). Μένει μόνο να μάθουμε αν ο έμπειρος τεχνικός θα μεταφερθεί σε κάποια κλινική στο εξωτερικό στο τέλος της εβδομάδας ή το πρωί της Δευτέρας, με το ρεπορτάζ του «GSP.ro» να αναφέρει το Βέλγιο και την Ιταλία ως πιθανούς προορισμούς.