Η τελευταία ενημέρωση των γιατρών για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε ΜΕΘ και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, που εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη. Ο 80χρονος προπονητής, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε στο νοσοκομείο καθώς την Κυριακή (29/03) είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας. Τότε, οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να παραμείνει κλινήρης.
Παρά το γεγονός πως είχε ξεκινήσει να περπατάει μόνος του, οι θεράποντες γιατροί θεώρησαν σκόπιμο να τον μεταφέρουν σε ΜΕΘ, αφού το πρωί της Παρασκευής (03/4) παρατήρησαν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Όσο βρισκόταν στη ΜΕΘ, υπέστη καρδιακή προσβολή και οι γιατροί τον επανέφεραν με αγγειοπλαστική επέμβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρουμανία, αλλά και από την Τουρκία οι γιατροί χρειάστηκε να τον επαναφέρουν συνολικά τρεις φορές. Από τότε, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.
Το πρωί του Σαββάτου (04/4) οι γιατροί εξέδωσαν ανακοινωθέν, στο οποίο ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητα του Μιρτσέα Λουτσέσκου και αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του εμφανίζει «θετική δυναμική».