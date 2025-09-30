Φεντερίκο Μπερναρντέσκι: Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία ξεσπά και στέλνει μήνυμα ελευθερίας

Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία το 2021 και νυν μεσοεπιθετικός της Μπολόνια, απασχολεί την επικαιρότητα όχι μόνο για τις επιδόσεις του στο γήπεδο, αλλά και για τη δυναμική του στάση σε κοινωνικά ζητήματα.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρασε τα παραγωγικότερα χρόνια της καριέρας του στη Γιουβέντους και συνδέθηκε έντονα με μεταγραφικά σενάρια, κυρίως με τον Ολυμπιακό, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ελευθερίας και αποδοχής, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με τις φήμες για τη σεξουαλική του ταυτότητα και τις στιλιστικές του επιλογές.

ΑΠΕ ΜΠΕ

«Ναι! Φοράω φούστα, είμαι ομοφυλόφιλος, υπάρχει πρόβλημα;» αναρωτήθηκε ο Μπερναρντέσκι, μεταφέροντας το μήνυμά του μέσω του Podcast «Bsmt». Θυμήθηκε μάλιστα ότι η κριτική για την εμφάνισή του δεν είναι κάτι καινούριο: «Πριν από δώδεκα χρόνια φορούσα φούστα. Αμέτρητες φορές έχουν πει πως είμαι ομοφυλόφιλος. Κι αν είμαι; Τι τους νοιάζει;»

Ο Ιταλός σταρ τόνισε με έμφαση ότι η προσωπική ελευθερία είναι πάνω από όλα: «Αν ήμουν ομοφυλόφιλος θα ήμουν περήφανος γι’ αυτό. Σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύω ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει». Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο σε όσους έχουν το θάρρος να αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, δηλώνοντας: «Βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους που έχουν αποδεχθεί και έχουν αποκαλύψει την σεξουαλική τους ταυτότητα».

Αν και σήμερα δηλώνει περήφανος για τις επιλογές του, παραδέχτηκε πως η κριτική τον είχε πληγώσει όταν ήταν νεότερος, γύρω στα 20 του, λόγω των σχολίων για το στιλ του και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. «Υπέφερα», είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας σε μια σκέψη που αφορά όλους: «Νομίζω ότι γενικά, θα πρέπει πάντα να αναρωτιόμαστε αν η γνώμη που έχουν οι άλλοι για εμάς είναι πραγματικά τόσο σημαντική στη ζωή μας».

Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι είναι παντρεμένος με την τηλεπερσόνα Βερόνικα Κιάρντι από το 2021 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Η γενναία αυτή τοποθέτηση ενός εν ενεργεία αθλητή του κορυφαίου επιπέδου έρχεται να υπογραμμίσει τη σημασία της ατομικής έκφρασης και της αποδοχής της διαφορετικότητας στον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.