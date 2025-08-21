Γιάκουμπ Γιάνκτο: Χώρισε, αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος και αποσύρθηκε στα 29 του

Ο Γιάκουμπ Γιάνκτο ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, βάζοντας πρόωρο τέλος σε μια καριέρα γεμάτη δυσκολίες και έντονες στιγμές. «Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα για το αν θα συνεχίσω. Δυστυχώς, η απάντηση είναι όχι», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο 29χρονος μέσος.

Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής, που απασχόλησε ιδιαίτερα την επικαιρότητα με το coming out και την ταραχώδη προσωπική του ζωή, εξήγησε ότι η απόφαση προήλθε κυρίως για λόγους υγείας αλλά και οικογενειακής φύσεως. Ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο, ενώ το σημαντικότερο κίνητρο για την αποχώρησή του ήταν η επιθυμία να αφιερωθεί στον γιο του, Ντέιβιντ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σλάβια Πράγας και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Ουντινέζε, της Σαμπντόρια, της Χετάφε και της Κάλιαρι, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο του σταθμό.

Το coming out και η στήριξη

Πέρα από τις αθλητικές του εμφανίσεις, ο Γιάνκτο έγινε ιδιαίτερα γνωστός τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής που δήλωσε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος. Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε μεγάλη συζήτηση αλλά και ένα ισχυρό κύμα συμπαράστασης από συλλόγους και ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο.



Στο πλευρό του στάθηκε και η πρώην σύντροφός του, Μαρκετά Οττομάνσκα, η οποία είχε εκφράσει δημόσια την περηφάνια της για το θάρρος του, υπογραμμίζοντας πως το πιο σημαντικό είναι να ζει με ασφάλεια και ευτυχία.

Η προσωπική του πορεία δεν έλειψε από προβλήματα. Τον Απρίλιο του 2023 η αστυνομία τον σταμάτησε στην Πράγα και εκείνος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για ναρκωτικά, ενώ οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε ήδη αφαιρεθεί. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε οριστική ρήξη με την Σπάρτα Πράγας, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός από την Χετάφε και επηρέασε την καριέρα του μέχρι το τέλος.

Παρά τα εμπόδια και τις ατυχίες, ο Γιάνκτο θα μείνει στην ιστορία ως ένας παίκτης που δεν δίστασε και μίλησε ανοιχτά για την αλήθεια του, βάζοντας πάνω απ’ όλα την οικογένεια και την προσωπική του ευημερία.