Ιταλία: Τενίστας πήρε απίθανο πόντο σε τουρνουά Challenger

Άφωνοι έμειναν όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στον Φρανσέσο Φόρτι και τον Λορέντσο Καρμπόνι για τα προκριματικά του Campo Fabrizio Gasparini.

Ο πρώτος επιβλήθηκε με 2-1 σετ του αντιπάλου του, αλλά ο Καρμπόνι ήταν αυτός που προσέφερε το στιγμιότυπο του αγώνα.

Ο Ιταλός ανέβηκε στο φιλέ, ώστε να πάρει τον πόντο και το έκανε εντυπωσιακά, καθώς προχώρησε σε απόκρουση που θα ζήλευε ακόμα και... τερματοφύλακας, ενώ εκτός αυτού κατάφερε να κερδίσει κιόλας το συγκεκριμένο ράλι κάνοντας ακόμα πιο αξιοθαύμαστο το επίτευγμα του .

Δείτε το βίντεο με την εντυπωσιακή απόκρουση: