Ιταλία: Τιμωρημένος προπονητής μπήκε σε γήπεδο μεταμφιεσμένος σε παπά και κλωτσούσε αντιπάλους

Ο αγώνας ανάμεσα στη Γκαλγκανιάνο με την Ουνιόν Μουλατσάνο για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ιταλίας διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2025, όμως ότι έγινε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, έφερε αν και καθυστερημένα την τιμωρία του προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο Ματέο Σισέρι, αφού δεν είχε την δυνατότητα να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του, λόγω της τιμωρίας, είχε την λύση ώστε να μην χάσει τον αγώνα. Μεταμφιέστηκε σε ιερέας και έδινε κανονικά οδηγίες από την κερκίδα!

Μάλιστα, οι υπόλοιποι φίλαθλοι θεώρησαν πως ήταν ένας από αυτούς και ζούσε το παιχνίδι.

Όσο περνούσε η ώρα κυλούσαν όλα καλά, μέχρι που η Ουνιόν δέχτηκε γκολ και «βούτηξε» στον αγωνιστικό χώρο για να κλωτσήσει παίκτη της Γκαλγκανιάνο. Στην συνέχεια, όταν σκόραρε η ομάδα του μπήκε πάλι στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τους παίχτες του, ενώ ταυτόχρονα έβριζε και τους αντιπάλους.

Έτσι, «έπεσαν» οι μάσκες και αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με την υπόθεση αυτή να κρατάει μέχρι τις (20/03/26) όταν και του επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων μηνών, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας να τιμωρείται με δύο και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.