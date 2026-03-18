Κερδίζοντας τον θάνατο: Ο ξεχωριστός Εντοάρντο Μποβέ επέστρεψε στα γκολ και σκόρπισε συγκίνηση

Ο Εντοάρντο Μποβέ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, όταν την 1η Δεκεμβρίου του 2024, στο 15ο λεπτό του αγώνα της Φιορεντίνα εναντίον της Ίντερ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο του «Αρτέμιο Φράνκι» προκαλώντας σοκ στους φιλάθλους και στους συμπαίκτες του, που έσπευσαν να καλέσουν το ιατρικό επιτελείο των «βιόλα» στο χορτάρι για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, σώζοντας τον από βέβαιο θάνατο, αφού υπέστη επιληπτική κρίση, που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή.

‼ ÚLTIMA HORA I En el minuto 17 del Fiorentina - Inter, Edoardo Bove se desplomó y cayó al suelo.



Los médicos intervinieron y lo trasladaron en una ambulancia.



Partido parado por ahora.



Esperemos que quede en un susto. pic.twitter.com/E9VD0HWqI8 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 1, 2024

Δύο χρόνια μετά, ο 23χρονος Ιταλός μέσος επέστρεψε στα γήπεδα. Αφού κέρδισε τον θάνατο, αφήνοντας πίσω του τα προβλήματα υγείας, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μετά το τρομακτικό περιστατικό.

Εφόσον οι κανονισμοί στην Ιταλία δε του επέτρεψαν να συμμετάσχει στη Serie A, καθώς οι γιατροί του έχουν εγκαταστήσει έναν υποδόριο απινιδωτή, μετακόμισε από τη Ρώμη, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ποδοσφαιρικά, στο Γουότφορντ και την αγγλική Championship.

Το πρώτο του γκολ μετά την ανακοπή

Η επάνοδός του στο χορτάρι μετά από δύο χρόνια απουσίας ήταν μόνο η αρχή. Περίπου 30 ημέρες μετά την επιστροφή του στη δράση, ο Μποβέ έκανε το βράδυ της Τρίτης (18/03) αυτό, που λίγους μήνες πριν φάνταζε ακατόρθωτο: σκόραρε, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Στον αγώνα της Γουότφορντ εναντίον της Ρέξαμ, ο Μποβέ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στο 94ο λεπτό έστειλε τη μπάλα στη δίχτυα, με τους οπαδούς της γηπεδούχου να υποκλίνονται στο μεγαλείο της ψυχής του, από κοινού με τους οπαδούς της Ρόμα, που έδωσαν το «παρών» για να υποστηρίξουν τον νεαρό Ιταλό μέσο και την προσπάθεια που κάνει για να επανέλθει σε πλήρη ρυθμό.

Το συγκινητικό μήνυμα των οπαδών της Ρόμα

Ένα γκρουπ οπαδών των «τζιαλορόσι» από το Λονδίνο βρέθηκε στην έδρα της Γουότφορντ, το περίφημο «Βίκαρεϊτζ Ρόουντ» για να πανηγυρίσει με τον Μποβέ, και στο τέλος του αγώνα μοιράστηκαν μαζί του ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Σήκωσαν δύο τεράστια πανό, που έγραφαν «ακόμα και αν έφυγες από τη Ρώμη, δε θα είσαι ποτέ μόνος σου».

Οι δηλώσεις του Μποβέ μετά το γκολ του

Ο Εντοάρντο Μποβέ, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά από τις 27 Οκτωβρίου του 2024, εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι εμφανώς συγκινημένος.

«Το να έχω την ευκαιρία να ζήσω αυτό το συναίσθημα ξανά είναι ο βασικός λόγος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Οφείλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτό το γκολ, είναι σαν να ολοκληρώνω έναν κύκλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αφιερώνω αυτό το γκολ στην κοπέλα μου. Μόνο εκείνη γνωρίζει πραγματικά τι περάσαμε και χωρίς εκείνη δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Την ευχαριστώ που στάθηκε δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας μου.

Ήταν ένα εύκολο γκολ, όμως οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι. Πήγα κατευθείαν στους οπαδούς. Είμαι πολύ χαρούμενος, τόσο για εμένα όσο και για την ομάδα που με υποστήριξε τους τελευταίους δύο μήνες».

Ο Μποβέ αγωνίζεται στη Γουότφορντ από τον Ιανουάριο του 2026 και έχει σημειώσει έως τώρα 6 εμφανίσεις με τους «Χόρνετς», όλες τους ως αλλαγή.

Η νίκη (3-1) της Γουότφορντ εναντίον της ισχυρής φέτος Ρέξαμ ήταν σημαντική στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα για να εξασφαλίσει μία θέση στα πλέι οφ ανόδου στην Premier League.

«(Η άνοδος) Είναι αυτό που θέλουμε. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά κοιτάμε μόνο τους εαυτούς μας και προσπαθούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Απομένουν 8 αγώνες, οπότε έχουμε χρόνο.

Η Γουότφορντ είναι ένατη στη βαθμολογία και απέχει 5 βαθμούς από τις θέσεις των νοκ άουτ για τον προβιβασμό. Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03, 17:00) αντιμετωπίζει τη Λέστερ εντός έδρας.

«Έχουμε πιθανότητες για να μειώσουμε τη διαφορά. Η υποστήριξη του κόσμου μας δίνει δύναμη και ενέργεια. Ελέγχουμε καλύτερα τα παιχνίδια όταν παίζουμε στο σπίτι μας», δήλωσε κλείνοντας.