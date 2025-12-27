Στιγμές τρόμου στη Νάπολη: 18χρονος ποδοσφαιριστής δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι

Η ποδοσφαιρική Ιταλία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 18χρονου Μπρούνο Πετρόνε, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στη Νάπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Κιάια, όταν ο νεαρός περπατούσε μαζί με φίλους του, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχει αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε.



Ο Πετρόνε δέχθηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «San Paolo». Εκεί υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση της σπλήνας του. Μετά το χειρουργείο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν λόγο για σταθερή αλλά ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.



Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη. Ήδη λαμβάνονται καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.



Στο πλευρό του νεαρού στάθηκε άμεσα η ομάδα του, η Άνγκρι, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή της τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Παράλληλα, το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τη βία στους δρόμους της Νάπολης, με πολιτικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα και άμεση απονομή δικαιοσύνης.

Le foto di #bruno petrone, il calciatore accoltellato a Napoli https://t.co/Im0zicFQHA — Il Mattino (@mattinodinapoli) December 27, 2025