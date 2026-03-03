Σε χρυσό φέρετρο ο «Ελ Μέντσο» - Κόσμος με μαύρες ομπρέλες και στρατός

Ο ηγέτης του καρτέλ Jalisco New Generation Cartel, ετάφη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου σε ένα χρυσό φέρετρο με τεράστια στεφάνια και μεγάλη στρατιωτική παρουσία στην πολιτεία που έδωσε το όνομά της σε ένα από τα πιο ισχυρά καρτέλ του Μεξικού.

Όπως γράφει το CNN, ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ετάφη σε ένα νεκροταφείο στο Zapopan, ένα προάστιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού. Δεκάδες άνθρωποι τον συνόδευσαν, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν μαύρες ομπρέλες σε μια ηλιόλουστη μέρα, ενώ μια μπάντα έπαιζε μεξικάνικη τοπική μουσική γνωστή ως banda. Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία της ταφής του El Mencho για «λόγους ασφαλείας».



Μία ημέρα πριν από την κηδεία, είχε ενισχυθεί η ασφάλεια γύρω από ένα γραφείο τελετών, όπου είχαν φτάσει μεγάλα στεφάνια χωρίς όνομα. Μερικά από αυτά είχαν την εικόνα ενός κόκορα από λουλούδια, καθώς ο Οσεγκέρα Σερβάντες ήταν γνωστός ως ο «Άρχοντας των Κοκόρων».

Reuters

Υπενθυμίζεται ότι ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον «Ελ Μέντσο» κατά τη διάρκεια προσπάθειας σύλληψής του. Πέθανε από πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του.



Η δολοφονία του πυροδότησε βία σε περίπου 20 πολιτείες με πάνω από 70 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεχίζονται εναντίον άλλων υψηλόβαθμων μελών του καρτέλ.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», είχαν ήδη γραφτεί μπαλάντες, γνωστές ως narcocorridos, για τη δολοφονία του.

Στο Culiacan, στη γειτονική πολιτεία Sinaloa, έδρα του ομώνυμου καρτέλ, υπάρχει ένα νεκροταφείο γνωστό για τις πολυτελείς κρύπτες και τα μαυσωλεία του για πρώην βαρόνους όπως ο Ignacio Coronel - παλιός συνεργάτης του «Ελ Μέντσο» - και ο Arturo Beltrán Leyva.

Μερικές φορές τα πτώματα εξαφανίζονται, όπως στην περίπτωση του Heriberto Lazcano, ηγέτη των τρομακτικών Zetas, του οποίου το πτώμα εκλάπη το 2012. Ή πεθαίνουν υπό περίεργες συνθήκες, όπως ο Amado Carrillo Fuentes, «Άρχοντας των Ουρανών», ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης πλαστικής επέμβασης.