Υπάρχει μια ερώτηση που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν, ανεξαρτήτως επαγγελματικής, οικονομικής η κοινωνικής θέσης. Μια ερώτηση που όλοι, από νεαρή ηλικία, απαντούν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.

Η ερώτηση «τι ομάδα είσαι;», μπορεί να τρυπώσει ακόμα και στην πολιτική σκηνή, εκεί όπου σχεδόν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας «μάχονται» μεταξύ τους, στο δικό τους άτυπο πρωτάθλημα της Βουλής. Τέρματα, μπάλες και φίλαθλοι δεν έχουν χώρο στη πολιτική σκηνή, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι που ηγούνται της χώρας δεν έχουν τις δικές τους οπαδικές προτιμήσεις.

Τι ομάδα υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Ποια ομάδα έχει τους περισσότερους υποστηρικτές; Ο FLASH έψαξε και δίνει απάντηση σε αυτά και μερικά ακόμα απρόσμενα ερωτήματα.

Που τείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει δηλώσει πως υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, χωρίς να εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά σε κάποιο αγώνα της ομάδας. Στο ΣΕΦ έχει παρευρεθεί ο γιός του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο τη σεζόν 2023/24 για την EuroLeague.

Τις ίδιες οπαδικές προτιμήσεις φέρεται να έχει και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, o Δημήτρης Κουτσούμπας, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνεται αυτό επίσημα.

Οι «πράσινοι» της πολιτικής σκηνής

Την τιμητική του στην υποστήριξη από την πολιτική σκηνή έχει ο Παναθηναϊκός. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, δηλώνει οπαδός του «τριφυλλιού». Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει βρεθεί αρκετές φορές στο γήπεδο για χάρη των «πράσινων», με την πιο πρόσφατη εμφάνιση του να είναι το ντέρμπι «αιωνίων» της 2ης αγωνιστικής των Play Off, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο ντέρμπι των δύο ομάδων στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου.

«Πράσινα» αισθήματα έχει και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος είχε κάνει την αποκάλυψη στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. «Λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε… Είμαι Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Απλά μεγάλωσα όντως, Παναθηναϊκός», δήλωνε το 2023 ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει οπαδικές προτιμήσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου;

Η πολιτική αρχηγός του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» αποτελεί δεδομένα μια από τις προσωπικότητες της πολιτικής που συγκεντρώνει συχνά αρκετή συζήτηση γύρω από το όνομα της. Στο κομμάτι του αθλητισμού και των οπαδικών προτιμήσεων όμως, η κ. Κωνσταντοπούλου δεν φέρεται να έχει δηλώσει ή επιβεβαιώσει κάπου τις προτιμήσεις της.

«Πρωταθλητής» ο Παναθηναϊκός

Εκτός των δύο πολιτικών αρχηγών που αναφέρθηκαν ήδη, ο Παναθηναϊκός έχει την υποστήριξη και του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκτός της αγάπης του για το «τριφύλλι», ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκφράσει στο παρελθόν την στήριξη του για τον ΟΦΗ, όντας και ο ίδιος από την Κρήτη.

«Και ο ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό να έπαιζε, πάλι τον ΟΦΗ θα υποστήριζα», δήλωνε πριν τον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο πολιτικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός κερδίζει το άτυπο «πρωτάθλημα» στην υποστήριξη από την πολιτική σκηνή, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στη σχετική λίστα. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν εκπροσώπηση μέσω κάποιων υπουργών και όχι μεταξύ των πολιτικών ηγετών της χώρας, ενώ ο ΟΦΗ είναι η μόνη ομάδα εκτός των «μεγάλων» της Super League με οπαδική υποστήριξη.

Σε γενικές γραμμές η πολιτική σκηνή έχει τις δικές της προτιμήσεις και επιλογές στην υποστήριξη κάποιας ομάδας, όπως όμως είναι λογικό αυτές παραμένουν συνήθως χαμηλών τόνων και ενίοτε δεν αποκαλύπτονται. Ακόμα και έτσι πάντως, ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας μπορούν να... ξεφύγουν από τις οπαδικές τους αγάπες.