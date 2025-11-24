Κριστιάνο Ρονάλντο: Ποιος είναι ο αυστηρός νόμος της Σαουδικής Αραβίας από τον οποίο... εξαιρείται

Η μετακόμιση πολλών αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλέσει πραγματικό πολιτισμικό σοκ σε πολλούς παίκτες.



Ενώ η πολυτελής διαβίωση σε βίλες, τα καλύτερα εστιατόρια και τα ακριβά θέρετρα φαντάζουν όνειρο, ο νόμος της Σαρία επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς.



Οι ανύπαντροι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ζήσουν με τους συντρόφους τους, κάτι που διαταράσσει την ιδιωτική ζωή πολλών αθλητών χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους.



Ωστόσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα από την στιγμή που αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη και να μετακομίσει εκεί.



Ο Πορτογάλος έγινε ο πρώτος μεγάλος αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία, με ετήσιο μισθό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η σαουδαραβική ομάδα Αλ-Νασρ συμμορφώθηκε πλήρως με τις απαιτήσεις του Ρονάλντο, οπότε του επετράπη να πάρει μαζί του την σύντροφό του, Χεορχίνα, με την οποία δεν είναι παντρεμένος.



Το ζευγάρι αρχικά διέμεινε σε μια ευρύχωρη βασιλική σουίτα στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Ριάντ, πριν μετακομίσει σε μια βίλα στη συνοικία στην οποία διαμένουν οι διπλωμάτες που βρίσκονται στη χώρα.

Κριστιάνο και Χεορχίνα δεν είναι παντρεμένοι (ακόμα), αλλά μένουν μαζί



Αν και δεν είναι παντρεμένοι, τα συμβόλαια μεταξύ του ζευγαριού διασφαλίζουν την οικονομική ασφάλεια της Χεορχίνα σε περίπτωση χωρισμού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η εντυπωσιακή μελαχρινή έχει πια την κυριότητα του οικογενειακού σπιτιού στη Μαδρίτη και λαμβάνει 100.000 ευρώ το μήνα.



Η δημοτικότητα της Χεορχίνα στη Σαουδική Αραβία αυξάνεται ραγδαία. Η εμφάνισή της στα βραβεία Joy ξεπέρασε αυτή της διάσημης ηθοποιού Σοφία Βεργκάρα, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 55 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.



Ο Ρονάλντο έχει επίσης ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, παρακολουθώντας πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας στο Λευκό Οίκο και δείπνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Πορτογάλος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είναι ευτυχισμένος στη Σαουδική Αραβία και ότι σκοπεύει να παραμείνει τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια.



«Είμαι χαρούμενος εδώ, θέλω να συνεχίσω εδώ, θα συνεχίσω εδώ. Κατά τη γνώμη μου, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης, το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να γίνει ένα από τα πέντε κορυφαία στον κόσμο» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.