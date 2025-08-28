Live η κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα (28/8, 21:00) την Άντερλεχτ στην «OPAP ARENA» και με το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στις Βρυξέλλες χρειάζεται μόνο τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του σε σχηματισμό 4-4-2 με τον Θωμά Στρακόσα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, τον Λάζαρο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τους Φιλίπε Ρέλβας και Άρολντ Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας και τον Σταύρο Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Ορμπελίν Πινέδα, Ράζβαν Μαρίν, με τον Νίκλας Ελίασον δεξιά και τον Ντέρεκ Κουτέσα στα αριστερά ενώ το δίδυμο της επίθεσης συμπληρώνουν ο Φραντζί Πιερό και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από το Athletiko.gr