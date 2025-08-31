Ντόντσιτς: Ο πέμπτος με triple-double στην ιστορία του EuroBasket

Η Σλοβενία βρήκε για πρώτη φορά νίκη στο φετινό EuroBasket, αφήνοντας πίσω τις διαδοχικές ήττες από Πολωνία και Γαλλία. Το «κλειδί» για την επιτυχία κόντρα στο Βέλγιο δεν ήταν άλλο από τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με μια εμφάνιση-ιστορικό ορόσημο.



Ο σούπερ σταρ της Σλοβενίας σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ, πήρε 10 ριμπάουντ και πρόσθεσε τρία κλεψίματα, καταγράφοντας το πέμπτο triple-double που έχει σημειωθεί ποτέ σε αγώνα EuroBasket. Μια επίδοση που τον εντάσσει σε μια πολύ περιορισμένη λίστα παικτών, στην οποία βρίσκονται σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Who is stopping Luka Doncic? 🤯



He led his Slovenia to their first win in #EuroBasket with a triple-double outing 🔥 pic.twitter.com/YTN3me4xtk — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025





Μέχρι σήμερα, αντίστοιχες εμφανίσεις είχαν υπογράψει μόνο οι Στόικο Βράνκοβιτς (Κροατία, 1993 – με 10 μπλοκ), Τόνι Κούκοτς (Κροατία, 1995), Αντρέι Μαντάκε (Ρουμανία, 2017) και Ματέους Πονίτκα (Πολωνία, 2022). Πλέον, ο «Luka Magic» προστίθεται δίπλα τους, γράφοντας ιστορία με την εθνική του ομάδα.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βράνκοβιτς είναι ο μοναδικός που κατέγραψε double figures στα κοψίματα, επίδοση που μετράει κανονικά στην ίδια κατηγορία με πόντους, ριμπάουντ και ασίστ. Από την άλλη, ο Κούκοτς, ο Μαντάκε και ο Πονίτκα είχαν δώσει ήδη μια ξεχωριστή λάμψη στον θεσμό, με τον Ντόντσιτς να έρχεται να συνεχίσει την παράδοση των μεγάλων εμφανίσεων.



