Οι ώρες και τα κανάλια των «16» του Ευρωμπάσκετ και το ματς που... καίει την Ελλάδα

Το EuroBasket μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, με την φάση των «16» να είναι πλέον προ των πυλών. Τέσσερα ματς θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ρίγα της Λετονίας, με κάθε μια από τις δυο ομάδες να «παλεύουν» για τη νίκη.

Η Τουρκία θα έρθει αντιμέτωπη με την Σουηδία για την πρώτη αναμέτρηση των «16», με την σκυτάλη να παίρνει μετά η Γερμανία του Ντένις Σρέντερ, που θα παίξει κόντρα στην Πορτογαλία. Συνέχεια στα ματς θα δώσει η Λιθουανία που θα παίξει με τη Λετονία του Λούκα Μπάνκι και η αυλαία θα πέσει με την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Φινλανδία του Μάρκανεν.

Το σημερινό πρόγραμμα και το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Εθνική ομάδα

12:00, Τουρκία – Σουηδία, (NovaSports Start)

15:15, Γερμανία – Πορτογαλία, (NovaSports Start)

18:30, Λιθουανία – Λετονία, (NovaSports Start)

21:45, Σερβία – Φινλανδία, (NovaSports Start)

. Ένα από τα σημερινά παιχνίδια, επηρεάζει και ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική μας ομάδα, αλλά και την ομάδα του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα έρθει σήμερα αντιμέτωπη με την Λετονία και όποια ομάδα καταφέρει να κερδίσει θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα ή το Ισραήλ στα προημιτελικά.

Η Εθνική ομάδα αύριο (7/9) θα παίξει κόντρα στους Ισραηλινούς για να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση και να καταφέρει να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στην διοργάνωση.

Δράση και στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ανδόρα ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/09) στα ευρωπαϊκά προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο ο Σερβία των Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς θέλει να κάνει το... μεγάλο βήμα απέναντι στην Λετονία προκειμένου να κατακτήσει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα Play offs. Τέλος, η Πορτογαλία ταξιδεύει στο Γερεβάν για αντιμετωπίσει την Αρμενία, ενώ η Κύπρος έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Αυστρίας

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

Λετονία - Σερβία 16:00 (Novasports Prime)

Αγγλία - Ανδόρα 19:00 (Novasports Premier League)

Aρμενία - Πορτογαλία 19:00 (Νovasports Prime)

Αυστρία - Κύπρος 21:45 (Νοvasports Prime)

Άγιος Μαρίνος - Βοσνία Ερζεγοβίνη 21:45 (Novasports 2 HD)

Ιρλανδία - Ουγγαρία 21:45 (Novasports 1 HD)

