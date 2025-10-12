Ο πρώην «πράσινος» Ντεσόν Τόμας αποχαιρέτησε το μπάσκετ

Ο ΝτεΣόν Τόμας ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, κρεμώντας τα παπούτσια του στα 34 του χρόνια.

Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ υπήρξε μέλος του Παναθηναϊκού από το 2018 έως το 2020, τη μοναδική ομάδα στην καριέρα του όπου αγωνίστηκε για πάνω από μία σεζόν. Με τη φανέλα του «τριφυλλιού» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο (2019), αφήνοντας έντονο το στίγμα του στην ομάδα.

Στην πλούσια ευρωπαϊκή του πορεία, ο Τόμας μέτρησε 229 συμμετοχές στη EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά αγώνα, φορώντας τη φανέλα των Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκού, Μπάγερν, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν.

Η ανάρτηση του: