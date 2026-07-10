Μια προσωπική σκέψη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Νίνο, μέσα από ένα Instagram Story, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που συνεχίζει να εισπράττει από τον κόσμο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξήγησε πως έχει περάσει περισσότερο από τη μισή του ζωή ως δημόσιο πρόσωπο, με αποτέλεσμα η αναγνώριση να αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Όπως ανέφερε, είτε βρίσκεται στο αεροδρόμιο, είτε περνά από τα διόδια ή ακόμη και όταν σταματά σε ένα περίπτερο, πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα του ζητήσουν μια φωτογραφία ή λίγα λεπτά από τον χρόνο του.

«Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν»

Ο Νίνο παραδέχτηκε πως η ζωή του έχει αλλάξει τόσο πολύ, ώστε δυσκολεύεται πλέον να θυμηθεί την καθημερινότητά του πριν γίνει γνωστός.

«Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας... Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως νιώθει τυχερός για όσα έχει ζήσει.

Όταν μια καριέρα μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια, η δημοσιότητα παύει να μοιάζει με μια ξεχωριστή εμπειρία και γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Αυτό ακριβώς περιέγραψε ο τραγουδιστής, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τον κόσμο.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Νίνο θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι πολύ ευλογημένος γι' αυτό και ευγνώμων... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές του.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέσως θετικά σχόλια, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους να ανταποδίδουν την αγάπη και να του εύχονται να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία την πορεία του στη μουσική.