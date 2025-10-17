Νίνο: «Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη και ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο»

Στην εκπομπή «AnesTea» βρέθηκε καλεσμένος ο Νίνο και μίλησε για τον έρωτα, την κατάθλιψη και την απόφασή του να προστατεύει από εδώ και στο εξής την προσωπική του ζωή.

«Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή που περνάει μέσα σε 8-10 μήνες, ίσως κρατήσει και λίγο παραπάνω και η εξέλιξή του λέγεται αγάπη» είπε αρχικά.

Και εξήγησε όταν ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένος αυτήν την περίοδο: «Αποφάσισα ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσω ποτέ για κάτι που είναι καθαρά δικό μου και θέλω να το κρατήσω μόνο για μένα. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, εσύ ενδιαφέρεσαι. Νιώθω μια ειρήνη μέσα μου. Και το ότι δεν απαντάω, μια απάντηση δεν είναι; Θα σου έλεγα όχι (αν δεν ήμουν). Είναι μια απάντηση και αυτό που δεν απαντάω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής παραδέχθηκε: «Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρω. Το κατάλαβα μετά. Ζήτησα βοήθεια, κυρίως φιλική, αλλά τη στιγμή που το αισθάνθηκα ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο. Πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, να ανοίγονται, να τα λένε.

Είχα τον καλύτερο γιατρό σε όλη μου τη ζωή, τη μουσική, οπότε δεν έχω φλερτάρει με πάθη στη ζωή μου. Δεν είχα τέτοιες εικόνες όσο μεγάλωνα. Δεν ταίριαζαν με την ιδιοσυγκρασία μου. Πάθος μου είναι η μουσική. Η μουσική είναι ο μεγαλύτερος έρωτας του εσωτερικού μου κόσμου».

