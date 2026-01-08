Καρδίτσα - Σουμπότιτσα 84-75: Έγραψε ιστορία και προκρίθηκε για πρώτη φορά τους 16 του BCL

Μεγάλη στιγμή για το μπάσκετ της Καρδίτσας. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, μετά την επικράτηση στο Game 1 κόντρα στη Σπαρτάκ, στη Σερβία, έκανε το 2Χ2 και έγραψε ιστορία. Αυτό γιατί προκρίθηκε στη φάση των 16 του BCL, στην παρθενική παρουσία της στη διοργάνωση.

Αυτή η πρόκριση ήρθε με μεγάλη εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, αλλά και μεγάλα σουτ από Κασελάκη και Δίπλαρο, που έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα της ομάδας τους, χαρίζοντας και μια ακόμα πολύ μεγάλη νίκη.

Ο Νόα Χόρχλερ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν το πρώτο βιολί για την Καρδίτσα, με τον Νίκο Δίπλαρο να κάνει μεγάλο step up στο τέταρτο δεκάλεπτο και να τελειώνει το παιχνίδι με 14 πόντους, 5/10 σουτ, 7 ασίστ 2 κλεψίματα και 1 τάπα, ενώ από 13 πόντους είχαν οι Μπράντον και Ντάμιαν Τζέφερσον.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την Καρδίτσα να βρίσκει λύσεις με Κασελάκη και Ντάμιαν Τζέφερσον και να απαντάει στο κρεσέντο του Νίκολιτς (8-8, 5'). Ο Χάνλαν έγινε παράγοντας και η Σπαρτάκ πήρε τα ηνία (8-14, 6'). Η απάντηση της Καρδίτσας ήρθε με Δίπλαρο και Μάντσεν να δίνουν τον ρυθμό και τον Χόρχλερ να ακολουθεί (20-17, 8'). Χόκινς και Ντρόμπνιακ ανέλαβαν δράση και με τον Τόμπσον να ακολουθεί η Σπαρτάκ πήρε εκ νέου τα ηνία, για το 20-25 του πρώτου δεκαλέπτο.

Με τον Ντανίλο Νίκολιτς να συνεχίζει να σκοράρει η Σπαρτάκ κράτησε τον έλεγχο (23-29, 12'). Ο Τόμπσον πήρε την κατάσταση στα χέρια του και οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά (29-38, 15'). Η είσοδος του Μπόθγουελ άλλαξε την εικόνα των Θεσσαλών, που βρήκαν ήρωα στο πρόσωπο του Αμερικανού και μείωσαν σε απόσταση βολής (37-38, 17'). Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, με την Καρδίτσα να μαπίνει σε θέση οδηγού (44-42, 18'). Ο Μάντσεν «μίλησε» στο φινάλε και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα για οτ 48-44.

Of course Shevon Thompson beat the buzzer, he's Jamaican, not Jamaican't 🤷‍♂️#BasketballCL x @kkspartak pic.twitter.com/xCEyckdppu — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 8, 2026

Ο Μπόθγουελ συνέχισε να γίνεται παράγοντας για την Καρδίτσα, την ώρα που η Σπαρτάκ βρήκε λύσεις με Κοροβίνα και Ντρόμπνιακ και μείωσε σε απόσταση βολής (52-51, 23'). Οι δύο ομάδες έδειξαν τεράστια νευρικότητα, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Χόρχλερ και έδωσε ανάσα στην ομάδα του (54-51, 26'). Η Σπαρτάκ αντέδρασε και με τους Ίλιτς και Μομίροφ κατάφερε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με προβάδισμα για το 58-60.

Ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν ορεξάτος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και με δικές του προσπάθειες έφερε το παιχνίδι στα ίσα (63-63, 31'). Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Δίπλαρου να αναλάβει δράση, φέρνοντας την Καρδίτσα σε θέση ισχύος (70-65, 34'). Ο Χόκινς προσπάθησε να μειώσει για την Σπαρτάκ, αλλά ο Κασελάκης με ένα ακόμα μεγάλο σουτ έδωσε ανάσα στην ομάδα του (75-69, 36'). Σε κρίσιμο σημείο η Καρδίτσα βρήκε ένα ακόμα μεγάλο σουτ, αυτή τη φορά από τον Δίπλαρο (78-71, 37'). Ο Δίπλαρος «μίλησε» ξανά και... κλείδωσε το παιχνίδι για την ομάδα του (80-71, 38'). Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα έως το τέλος, φτάνοντας σε ιστορική νίκη και πρόκριση στους 16 του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-44, 58-60, 84-75.

Πηγή: Athletiko.gr