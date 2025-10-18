Ο Τζάστιν Μπίμπερ σε ευστόχησε 10/12 τρίποντα και το X τον αποθέωσε: «Δώστε του συμβόλαιο στο NBA»

Είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες των τελευταίων 20 ετών. Τα τραγούδια του «φιγουράρουν» σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των παγκόσμιων τσαρτς και οι συναυλίες του «καθηλώνουν» το κοινό. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τζάστιν Μπίμπερ εντυπωσίασε τον κόσμο με τις ικανότητες του στα... τρίποντα του μπάσκετ!

Η αγάπη του Τζάστιν Μπίμπερ για το άθλημα και τη «σπυριάρα» είναι ιδιαιτέρως γνωστή. Ο 31χρονος σταρ έχει διοργανώσεις πολλές φορές τουρνουά μπάσκετ με χαρισματικούς ερασιτέχνες παίκτες στον Καναδά, ενώ η παρουσία του στον αγώνα δημοσιότητας του NBA ALL Star Game είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Αυτή τη φορά, βέβαια, έμελλε να είναι αυτός, ο οποίος θα συγκέντρωνε τα βλέμματα πάνω του. Μαζί με την παρέα του κατέκλυσαν το γήπεδο και ο Μπίμπερ εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους με το εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας του στα σουτ από απόσταση.

Το video, που επισυνάπτεται είναι ενδεικτικό των δυνατοτήτων του. Ο Καναδός σούπερ σταρ σκόραρε 10/12 τρίποντα και «τρέλανε» το X. Ο ασταμάτητος Μπίμπερ «αποθεώθηκε» από τους φιλάθλους της πορτοκαλί θεάς, οι οποίοι ζητήσαν μέχρι και την υπογραφή του στο NBA!