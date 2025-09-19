Το πρόγραμμα της Basket League - Πότε παίζουν μεταξύ τους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26. Το νέο πρωτάθλημα θα κάνει τζάμπολ στις 4 και 5 Οκτωβρίου, με το πρώτο μεγάλο ντέρμπι να διεξάγεται στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, στις 12 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR (19:00, ΕΡΤ2), ενώ ο αγώνας του δεύτερου γύρου θα διεξαχθεί το τριήμερο 28-30 Μαρτίου στο Telekom Center Athens.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μύκονος, στην παρθενική της συμμετοχή στην Basket League, θα δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια του πρώτου γύρου στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής