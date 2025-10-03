Stoiximan GBL: Αυτές είναι οι τρείς μεγάλες αλλαγές που αποφασίστηκαν

Σε μερικές ώρες ανοίγει η αυλαία της Stoiximan GBL, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τρεις μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς.

Η πρώτη τροποποίηση αφορά τους πάγκους, καθώς πρόκειται να εφαρμοστεί η αποβολή προπονητή, βοηθού ή κάποιου μέλους από τον πάγκο αν σε περίπτωση εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσει αιφνιδιασμό.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με το σουτ από μακρινή απόσταση αφού πλέον δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου, εκτός αν πρόκειται για λήξη περιόδου ή χρόνου επίθεσης.

Τρίτη και μη εξαιρετέα είναι η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στα challenges, τα οποία αυξάνονται από ένα σε δύο. Ωστόσο κάθε προπονητής, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού.

Να διευκρινίσουμε ότι οι παραπάνω αλλαγές θα σημειωθούν στη Stoiximan GBL, την Α1 Γυναικών, την Elite League και τη National League 1.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του κανονισμού:

“1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM

F 3.3

Οι διαιτητες μπορουν να χρησιμοποιησουν το IRS για να καθορισουν αν ενα φαουλ ειναι απλο η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταια δύο (2) λεπτά του αγωνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανων παρατασεων.

Οι προπονητες συμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορουν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε καθε περιπτωση που περιλαμβανεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτητως χρονικών περιορισμών που προυποθέτει η χρηση IRS.

Στα τελευταια 2′ του αγωνα ο προπονητης, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, εχει δικαιωμα χρήσης μονο ενος HCC το οποιο αν δεν χρησιμοποιηθει μπορει να μεταφερθει σε περιπτωση παρατασης(εων)

Τροποποιειται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητης δικαιουται δυο HCC κατα την διαρκεια ενος αγωνα αλλα μπορει να χρησιμοποιησει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταια 2′ του αγωνα οπως προβλεπεται πιο πανω.

2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15

Δεν θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρει σουτ απο το πισω μερος του γηπεδου οταν του γινεται φαουλ, ΕΚΤΟΣ αν προκειται για την ληξη περιοδου η αγωνα η ληξης 24″.

Καθε τελικη προσπαθεια εκτος της περιοχης των 3π. Θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός απο ΣΤΑΤΙΚΗ θεση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κινηση αρχιζει την κινηση των αγκωνων του προς τα επανω με κατευθυνση το αντιπαλο καλαθι.

3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η εισοδος του προπονητη η των βοηθων του η οποιουδηποτε δικαιουται να καθεται στον παγκο με σκοπο την αποτροπη του αιφνιδιασμου απο την αντιπαλη ομαδα τιμωρειται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ απο τον αγωνα ο εισερχομενος και ο Α προπονητης, ως υπευθυνος του παγκου της ομαδας”.