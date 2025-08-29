Εκτός αποστολής ο Ποντένσε κόντρα στην Αλ Καλίτζ - «Ονειρικό» ξεκίνημα για τον Φορτούνη

Την ώρα που τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό ο Πορτογαλός «ζογκλέρ» βρίσκεται στο ρόστερ της Αλ Σαμπάμπ και σήμερα (29/8) θα συναντούσε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας τους παλιούς του συμπαίκτες τον Κώστα Φορτούνη και τον Γιώργο Μασούρα αλλά ο τεχνικός της ομάδας του πρώην παίκτη των Γούλβς τον άφησε εκτός αποστολής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη επικράτησε με 4-1 της Αλ Σαμπάμπ στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τον Φορτούνη να πετυχαίνει ένα γκολ και να μοιράζει και μια ασιστ. Συγκεκριμένα ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού πάσαρε στον Κίνγκ στο 5ο λεπτό για το 1-0 της ομάδας του και στο 53ο λεπτό από την άσπρη βούλα πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν.

Oh my goodness!



Al Khaleej's third goal against Al Shabab



Number of touches = only 2



Disastrous defense from Al Shabab! 🤯#الهلال_الرياض #النصر_التعاون



Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο του Έλληνα τεχνικού πέτυχε άλλα δυο γκολ στο Αλ Αμρί (64') και Κινγκ (82') ενώ φανέλα βασικού πήρε και ο Γιώργος Μασούρας με τον Δημήτρη Κουρμπέλη.