Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσίμικας: Οδεύει προς Νότιγχαμ
Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως κλείνει τον κύκλο του στη Λίβερπουλ, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του.
Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα μοιαζεί μακρία από τη Λίβερπουλ, καθώς ο διεθνής μπακ δεν βρίσκεται στα σχέδια του Άρνε Σλοτ. Η απουσία του από την αποστολή για τον τελικό του Community Shield κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας ήταν το πιο ξεκάθαρο μήνυμα, με τον 29χρονο μπακ να μην δίνει καν το «παρών» στο Γουέμπλεϊ.
Την επικείμενη αποχώρησή του επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σημειώνοντας ότι ο «Greek Scouser» αναμένεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το Άνφιλντ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times και του Πολ Τζόις, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ήδη προσεγγίσει τη Λίβερπουλ για να διερευνήσει τις συνθήκες ενός πιθανού deal, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν μόνο με κανονική μεταγραφή και όχι με δανεισμό.
Ο Τσιμίκας, που υπέγραψε στους Reds το 2020 από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ και έχει συμβόλαιο έως το 2027, μέτρησε 115 εμφανίσεις και 18 ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα, ένα FA Cup και ένα League Cup. Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ και η παρουσία τριών έμπειρων αριστερών μπακ στο ρόστερ έχουν περιορίσει δραστικά τον ρόλο του, καθιστώντας την αποχώρησή του σχεδόν βέβαιη.
Η επόμενη σελίδα της καριέρας του ενδέχεται να γραφτεί στο «City Ground», με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.