Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσίμικας: Οδεύει προς Νότιγχαμ

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα μοιαζεί μακρία από τη Λίβερπουλ, καθώς ο διεθνής μπακ δεν βρίσκεται στα σχέδια του Άρνε Σλοτ. Η απουσία του από την αποστολή για τον τελικό του Community Shield κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας ήταν το πιο ξεκάθαρο μήνυμα, με τον 29χρονο μπακ να μην δίνει καν το «παρών» στο Γουέμπλεϊ.

Την επικείμενη αποχώρησή του επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σημειώνοντας ότι ο «Greek Scouser» αναμένεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το Άνφιλντ.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times και του Πολ Τζόις, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ήδη προσεγγίσει τη Λίβερπουλ για να διερευνήσει τις συνθήκες ενός πιθανού deal, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν μόνο με κανονική μεταγραφή και όχι με δανεισμό.

Kostas Tsimikas not in Liverpool squad.

Nottingham Forest asked earlier in the transfer window about the left-back and there has been more European and domestic interest.

Liverpool would only consider permanent deal at this stage. — paul joyce (@_pauljoyce) August 10, 2025

Ο Τσιμίκας, που υπέγραψε στους Reds το 2020 από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ και έχει συμβόλαιο έως το 2027, μέτρησε 115 εμφανίσεις και 18 ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα, ένα FA Cup και ένα League Cup. Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ και η παρουσία τριών έμπειρων αριστερών μπακ στο ρόστερ έχουν περιορίσει δραστικά τον ρόλο του, καθιστώντας την αποχώρησή του σχεδόν βέβαιη.

Η επόμενη σελίδα της καριέρας του ενδέχεται να γραφτεί στο «City Ground», με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.