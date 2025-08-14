Απίστευτο κι όμως αληθινό: Τενίστας αποβάλλεται από παιχνίδι την ώρα που... πάει τουαλέτα (vid)

Καθώς παιζόταν αγώνας για τη φάση των «16» ανάμεσα στον Γερμανό Μαρκ Ρόζενκραντζ και τον Ιταλό, Ορλάντο Φελίν, ο πρώτος κέρδισε το πρώτο σετ με 7-5, το οποία ήταν εξουθενωτικό και κράτησε 1 ώρα. Έπειτα, ο ίδιος θέλησε να κάνει το δικό του διάλλειμα για τουαλέτα. Οι θεατές πίστεψαν ότι θα υπάρχει ένα μικρό διάλλειμα, όμως ο Γερμανός δεν έκανε απλά την ανάγκη του, αλλά έκανε και ντους, κάτι το οποίο απαγορεύουν οι κανόνες.



Έτσι, ο διαιτητής αποφάσισε την αποβολή του από τον αγώνα, καθώς αυτό που έκανε επιτρέπεται μόνο σε αγώνες των 5 σετ και έτσι έχασε το ματς και αποκλείστηκε. Μάλιστα, ο Ρόζενκραντζ δεν το είχε αντιληφθεί και επέστρεψε απορημένος, αφού δε γνώριζε τον συγκεκριμένο κανόνα.

Στη συνέχεια είπε στον διαιτητή ότι το μπάνιο του δεν κράτησε παραπάνω από δέκα δευτερόλεπτα και ήταν άδικο να τον αποκλείσει, ωστόσο η απόφαση δεν άλλαξε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Φελίν να προκριθεί με τον πιο... απρόσμενο τρόπο στα προημιτελικά του τουρνουά στο Crete Challenger στη Χερσόνησο της Κρήτης και στα γήπεδα Lyttos Beach.



Δείτε το βίντεο της αποβολής: