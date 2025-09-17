Όταν οι κάμερες πιάνουν… σκύλους, αεροπλάνα και Θεσσαλονικείς να παρανομούν πίσω από το τιμόνι

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους ήρθαν για να μείνουν. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε ήδη η πρώτη παράβαση: Οδηγός μιλούσε στο κινητό του πιάστηκε και το πρόστιμο έφτασε τα 350 ευρώ με αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη «δεν σηκώνουν αστεία» – και όμως, σε άλλες χώρες το γέλιο δεν λείπει.

Στη Ρωσία, για παράδειγμα, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου έσωσε το αφεντικό του. Όχι δεν τον βοήθησε να γλυτώσει μετά από ατύχημα αλλά πήρε την ευθύνη για κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και τρέλανε αστυνομικούς. Βέβαια εκτός από τον σκύλο ήταν και σωστό το timing, όταν ένας οδηγός σήκωσε το σκύλο του ράτσας κοργκί τη στιγμή που έπεσε πάνω του το φλας της κάμερας. Το αποτέλεσμα; Μια φωτογραφία όπου το σκυλί φαίνεται πίσω από το τιμόνι να… «τρέχει» με 185 χλμ/ώρα. Αν μη τι άλλο, το κατοικίδιο έγινε viral και ο οδηγός απέφυγε την αμήχανη φωτογραφία.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Καλιφόρνια, αστυνομικός κατα τη διάρκεια περιπολίας είδε στο ραντάρ του ταχύτητα 250 χλμ/ώρα χωρίς κανένα αυτοκίνητο στο δρόμο. Η εξήγηση ήρθε από ψηλά:. Ένα F-16 έκανε χαμηλή διέλευση, μπλοκάροντας το σύστημα. Το αστείο σχόλιο της αστυνομίας: «Αν το ραντάρ τρελαίνεται κι ο δρόμος άδειος, κοίτα ψηλά!».

Οι οδηγοί, πάντως, συνεχίζουν να αναπτύσσουν δημιουργικές – και συχνά αστείες – δικαιολογίες για να «ξεγελάσουν» τις κάμερες. Από κατοικίδια στο τιμόνι μέχρι ακραίες ιδέες, η αλήθεια είναι πως το μόνο που δεν μπορούν να αποφύγουν είναι η ίδια η φωτογραφία. Και όσο οι κάμερες πολλαπλασιάζονται, τόσο οι ιστορίες στα social media θα γεμίζουν memes και viral στιγμές.