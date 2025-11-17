Μια ζωή στην πρώτη κατηγορία: Ποιές ομάδες δεν υποβιβάστηκαν ποτέ από τα κορυφαία πρωταθλήματα

Στο πιο πρόσφατο Superclasico της Αργεντινής ανάμεσα σε Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ, η κερκίδα των γηπεδούχων τράβηξε την προσοχή. Μερίδα οπαδών της Μπόκα φόρεσαν στολή φαντάσματος, η οποία στο μπροστινό μέρος της έφερε την κόκκινη γραμμή της Ρίβερ, αλλά και ένα γράμμα που προκαλεί στην άσπονδη εχθρό της Μπόκα εφιαλτικές αναμνήσεις: το γράμμα «Β». «Β» for… «Β’ Εθνική» ή όπως λέγεται στην Αργεντινή, Primera B Nacional, εκεί που είχε υποβιβαστεί και μάλιστα αγωνιστικά, η Ρίβερ Πλέιτ το 2011.

Η Μπόκα Τζούνιορς υπερηφανεύεται πως είναι η μοναδική ομάδα της χώρας που δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία, και μοιράζεται αυτό το κατόρθωμα με την Ντεφένσα και Χουστίσια, η οποία από την άνοδο της και μετά το 2014 δεν έπεσε ποτέ, αλλά σίγουρα τα 11 χρόνια δεν μπορούν να συγκριθούν με τα 112 συναπτά έτη της Μπόκα.

La chicana de los hinchas de #Boca para #River en los minutos finales del Superclásico. #TorneoClausura pic.twitter.com/MUFWpSkfPF — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2025

Στην χώρα μας Ολυμπιακός , Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν συμμετάσχει σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα από καταβολής Α' Εθνικής (1959-60). Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, υπήρχε και η ΑΕΚ, που το 2013 υποβιβάστηκε στην Γ' Εθνική και σταμάτησε το σερί της στην μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα που δεν περνάει από το μυαλό κάποιου που ακούει για το συγκεκριμένο ρεκόρ, είναι ο Αστέρας AKTOR. Η ομάδα της Τρίπολης από την άνοδο της και μετά, το 2007 δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αν και έφτασε κοντά το 2011, όταν τερμάτισε σε θέση υποβιβασμού αλλά ο διοικητικός υποβιβασμός του Ηρακλή, έσωσε τους Αρκάδες, που έκτοτε δεν κινδύνεψαν ξανά.

Διαβάστε περισσότερα στο Athletiko.gr