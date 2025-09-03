Dua Lipa: Με χρυσό κορμάκι, ζαρτιέρες, διαφάνειες και άκρατο αισθησιασμό τρέλανε το Τορόντο

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Dua Lipa - τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου - καθώς ξεκίνησε την περιοδεία της «Radical Optimism Tour» στον Καναδά και όπως ήταν αναμενόμενο κατενθουσίασε τους φανατικούς θαυμαστές της. Η 30χρονη τραγουδίστρια, που έχει μπει στην λίστα πλουσίων under 40 ως η νεότερη, επέλεξε τα κατάλληλα outfits και μας υπενθύμισε ότι διαθέτει ένα από τα πιο καλλίγραμμα κορμιά της showbiz.

Χρυσό μεταλλικό κορμάκι - κορσέ, τοπ - σουτιέν με ψηλόμεσο σορτς -σλιπ και ένα ημιδιάφανο φόρεμα με λευκά εσώρουχα και ζαρτιέρες... όλες τις οι επιλογές άφησαν άφωνο το κοινό.

Δεν είναι όμως μόνο η επαγγελματική της ζωή που πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, καθώς και στα προσωπικά της δεν τα πάει άσχημα. Εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της Callum Turner, που πρόκειται να ανέβουν άμεσα τα σκαλιά της εκκλησίας και που συνεργάζονται επιχειρηματικά, πριν λίγες μέρες ίδρυσαν την TwentyTwo Films Limited, εταιρεία παραγωγής ταινιών.

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for ABA)

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Είναι και οι δύο πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι και έχουν πολλά σχέδια για επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μαζί. Η Dua Lipa έχει ασχοληθεί πολύ με τον κινηματογράφο στο παρελθόν. Αλλά αν κάνει και άλλα έργα, θέλει να έχει περισσότερο δημιουργικό έλεγχο.»