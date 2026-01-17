Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα-Τουρκία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική μας ομάδα πόλο, τα πήγε περίφημα στον όμιλο με Σλοβενία, Γεωργία και Κροατία, καθώς έκανε το 3/3 και πάει με το απόλυτο στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Τουρκία και την Ιταλία.

Η αρχή θα γίνει απόψε με τους πρώτους, αφού οι Τούρκοι εξασφάλισαν την πρόκριση στον δικό τους όμιλο, κάτι που συνιστά από μόνο του μεγάλη επιτυχία. Μια επιτυχία που χρεώνεται... σε Έλληνα, αφού στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Κώστας Λούδης.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 19:00, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Η δημόσια τηλεόραση θα προβάλει ζωντανά την αναμέτρηση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Υπενθυμίζουμε πως στη Β' φάση του πρωταθλήματος δημιουργούνται δύο όμιλοι Ε' και ΣΤ' με έξι ομάδες σε κάθε έναν όπου οι τρεις καλύτερες από τους ομίλους Α' και Γ΄ μπαίνουν στον όμιλο Ε' και οι τρεις καλύτερες από τους ομίλους Β' και Δ΄ στον όμιλο ΣΤ'. Όλες οι ομάδες κρατάνε τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) από την Α' φάση.