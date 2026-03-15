Χάος σε ματς στη Τουρκία: Όταν ο προπονητής της Κοτσαέλισπορ «τίναξε» το ματς στον αέρα (vid)

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Κοτσαέλισπορ και την Κόνιασπορ για την 26η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το σουρεαλιστικό φινάλε που θα έκανε τον γύρο του κόσμου.

Το παιχνίδι κυλούσε στην κόψη του ξυραφιού, με την Κοτσαέλισπορ να κρατά το προβάδισμα από το 58’ χάρη στο γκολ του Σερντάρ Ντουρσούν, μέχρι που το τελευταίο δεκάλεπτο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Μετά την ισοφάριση της Κόνιασπορ στο 86’, η απόλυτη έκρηξη ήρθε στο 91ο λεπτό, όταν ο διαιτητής καταλόγισε ένα άκρως αμφισβητούμενο πέναλτι για χέρι στην περιοχή των γηπεδούχων.

Geçen hafta hakem hakem diye ağladınız bugün hak yiyerek olmayan bi penaltı kazanarak büyük bir rezilliğe imza attınız mulekanın o penaltıyı bilerek centilmence dışarıya atmaması konyasporun ne kadar da. Ya***.. laşmış bi camiaya dönüştüğünün göstergesidir zaten kümeye düştügünüz… https://t.co/fKezdkNh7r — Azra (@0azros6) March 14, 2026

Η άρνηση του διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του παρά την εξέταση της φάσης, οδήγησε τον προπονητή της Κοτσαέλισπορ, Σελτσούκ Ινάν, σε μια πρωτοφανή κίνηση απόγνωσης και οργής.

Αφού αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ο Ινάν δεν έφυγε απλώς για τα αποδυτήρια, αλλά έδωσε εντολή σε ολόκληρο τον πάγκο και το τεχνικό επιτελείο να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον πάγκο της ομάδας να αδειάζει επιδεικτικά, ενώ το παιχνίδι βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, με τον Τζάκσον Μουλέκα να εκτελεί το πέναλτι στο 94’ και να διαμορφώνει το τελικό 1-2 σε ένα άδειο από πλευράς γηπεδούχων σκηνικό.

Αυτή η «λευκή απεργία» την ώρα της δράσης αποτύπωσε με τον πιο σκληρό τρόπο την κρίση εμπιστοσύνης προς τη διαιτησία, μετατρέποντας έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε viral στιγμή για τους λάθος λόγους.