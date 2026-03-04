Αναστάτωση στη Φενέρ - Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο προπονητής της, Ντομένικο Τεντέσκο

Σε αρνητικό κλίμα συνεχίζεται η εβδομάδα για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς μετά τον αποκλεισμό από το Europa League και την απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, προέκυψε νέο σοβαρό πρόβλημα, αυτή τη φορά με την υγεία του προπονητή της ομάδας.

Ο Ντομένικο Τεντέσκο εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης (03/03), όπως ανακοίνωσε επίσημα ο τουρκικός σύλλογος, εξαιτίας σοβαρής λοίμωξης που τον υποχρεώνει να μείνει προσωρινά μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Βέλγος τεχνικός δεν θα καθίσει στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε για την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στην Γκαζιαντέπ, με τον βοηθό του, Ζέκι Μουράτ Γκιόλε, να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η διοίκηση της ομάδας εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της υγείας του 40χρονου προπονητή, καθώς εκτιμάται πως θα επιστρέψει κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σαμσουνσπόρ το προσεχές Σαββατοκύριακο.