Χάος στην Κορσική: Οπαδοί της Μπαστιά εισέβαλαν στα αποδυτήρια για να λιντσάρουν τους παίκτες (vid)
Οι οπαδοί της Μπαστιά προκάλεσαν επεισόδια και φθορές στα αποδυτήρια του γηπέδου της ομάδας, αντιδρώντας στις συνεχόμενες ήττες.
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (13/03) στη Γαλλία. Εξοργισμένοι οπαδοί της Μπαστιά πραγματοποίησαν εισβολή στο εσωτερικό του γηπέδου της ομάδας μετά την εντός έδρας ήττα (1-0) που γνώρισε η ομάδα από την Κορσική από την Μπουλόν.
Η Μπαστιά απειλείται με υποβιβασμό, αφού διανύει μία καταστροφική σεζόν και βρίσκεται στην τελευταία θέση της δεύτερης κατηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου (Ligue 2) με μόλις 3 νίκες σε 27 αγωνιστικές.
Η νέα αποτυχία της Μπαστιά κόντρα στη Μπουλόν πυροδότησε την οργή των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, που μετά τη λήξη του αγώνα αποπειράθηκαν να εισβάλουν στα αποδυτήρια για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους ποδοσφαιριστές.
Τα βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους μανιασμένους φιλάθλους να εφορμούν στους διαδρόμους των αποδυτηρίων με απειλητικές διαθέσεις.
Οι οπαδοί της Μπαστιά εισέβαλαν στην αίθουσα Τύπου πραγματοποιώντας φθορές, ενώ λίγο νωρίτερα προκάλεσαν επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο της φυσικής έδρας της ομάδας, του περίφημου «Stade Armand Cesari».