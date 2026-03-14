Χάος στην Κορσική: Οπαδοί της Μπαστιά εισέβαλαν στα αποδυτήρια για να λιντσάρουν τους παίκτες (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (13/03) στη Γαλλία. Εξοργισμένοι οπαδοί της Μπαστιά πραγματοποίησαν εισβολή στο εσωτερικό του γηπέδου της ομάδας μετά την εντός έδρας ήττα (1-0) που γνώρισε η ομάδα από την Κορσική από την Μπουλόν.

Η Μπαστιά απειλείται με υποβιβασμό, αφού διανύει μία καταστροφική σεζόν και βρίσκεται στην τελευταία θέση της δεύτερης κατηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου (Ligue 2) με μόλις 3 νίκες σε 27 αγωνιστικές.

Η νέα αποτυχία της Μπαστιά κόντρα στη Μπουλόν πυροδότησε την οργή των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, που μετά τη λήξη του αγώνα αποπειράθηκαν να εισβάλουν στα αποδυτήρια για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους ποδοσφαιριστές.

Des supporters du SC Bastia tentent d'entrer dans la salle de presse pic.twitter.com/zT7Xy4riZT — Julien Pernici (@JulienPernici) March 13, 2026

Τα βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους μανιασμένους φιλάθλους να εφορμούν στους διαδρόμους των αποδυτηρίων με απειλητικές διαθέσεις.

Οι οπαδοί της Μπαστιά εισέβαλαν στην αίθουσα Τύπου πραγματοποιώντας φθορές, ενώ λίγο νωρίτερα προκάλεσαν επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο της φυσικής έδρας της ομάδας, του περίφημου «Stade Armand Cesari».