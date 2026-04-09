Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία: 200 συλλήψεις μετά την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο

Σε επιχείρηση σκούπα προχώρησαν οι τουρκικές αρχές συλλαμβάνοντας περίπου 200 άτομα τα οποία φέρεται να είχαν στενούς δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν σχεδόν 200 άτομα σε επιχείρηση σάρωσης σε εθνικό επίπεδο, μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δημοσίευσε στο X ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν 198 υπόπτους σε ταυτόχρονη επιχείρηση σε 34 επαρχίες εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Daesh (ISIS).

Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία την Τρίτη έξω από το προξενείο, με δύο αστυνονικούς να τραυματίζονται ελαφρά.

Δώδεκα από τους συλληφθέντες έχουν τεθεί υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των δύο τραυματιών ενόπλων, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την ανταλλαγή πυροβολισμών της Τρίτης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος που σκοτώθηκε ήταν ένας 32χρονος άνδρας που είχε διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος. Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι είχε δεσμούς με μια «τρομοκρατική οργάνωση» και ότι οι δύο τραυματίες ένοπλοι ήταν αδέρφια με διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών.

Τον Δεκέμβριο, μέλη του ISIS άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών στη Γιάλοβα, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, σκοτώνοντας τρεις αστυνομικούς και τραυματίζοντας εννέα. Η τουρκική αστυνομία έχει εντείνει τις επιδρομές της σε εθνικό επίπεδο εναντίον μαχητών του ΙΚ, συλλαμβάνοντας 125 υπόπτους μετά την επίθεση.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει και άλλες θανατηφόρες επιθέσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη που σκότωσε 39 ανθρώπους το 2017.